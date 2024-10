Sénégal: 8e édition - Tournoi international juniors «Sénégal world tennis tour» - Le gratin mondial sur les courts de l'olympique club

Organisé depuis 2018 dans la dernière quinzaine des mois de février et d'octobre le Sénégal World Tennis Tour, tournoi international juniors de tennis lance sa 8e édition avec ses deux semaines de compétition (J60 et J30) prévues du 21 octobre au 2 novembre à l'olympique club de Dakar. Les jeunes joueurs âgés entre 14 et 18 ans et en provenance des quatre coins du monde seront à la quête de précieux points dans le circuit dakarois devenu comme un tremplin vers le circuit professionnel.

Le tournoi international Junior «Sénégal World Tennis Tour» fait son retour avec la 8e édition qui se jouera à l'olympique club de Dakar du 21 octobre au 26 octobre pour le premier tournoi (J60) du 2 au 8 (novembre pour le second ( J60). Pendant deux semaines, les joueurs âgés entre 13 et 18 ans, en provenance des quatre coins du monde (13 nationalités chez les garçons et 12 chez les hommes) vont se mesurer dans le circuit dakarois, qui s'est imposé depuis quelques années comme un évènement majeur et incontournable pour les meilleurs jeunes évoluant dans les catégories juniors.

Le comité d'organisation qui a lancé l'évènement hier, mercredi 16 octobre, est à pied d'oeuvre pour assurer le pari de l'organisation et confirmer une fois encore la qualité organisationnel de plus en plus croissante au niveau de la Fédération internationale de Tennis ( ITF).

Le coup d'envoi de la première semaine de compétitions de catégorie J60 se déroulera du 21 au 26 octobre sur les courts de l'olympique club sur la corniche ouest de Dakar avec un tableau final de 32 joueurs dont 22 admis directement selon leur classement. Mais aussi d'un tableau féminin moins rempli de 16 filles. Pour le Tableau double, il se composera 24 équipes dont 22 admises d'office selon leur classement, plus 2 invitations ( Wild-Cards).

%

Vainqueur des deux semaines du tournoi de la dernière édition 2023 disputées au mois d'octobre dernier l'Allemand Christopher Thies (326e) et le Tchéque Daniel Bien effectueront leur retour dans le circuit. Ils ne manqueront pas encore de concurrents et devront encore batailler face à de sérieux concurrens et des jeunes prodiges du tennis attendus et qui seront tous déterminés à décrocher ces précieux points lors des deux tournois (J 30 et J 60 ).

Le circuit dakarois permettra également aux meilleurs juniors d'évaluer leur carrière, d'améliorer leur classement et surtout avoir les moyens de multiplier leur chance d'intégrer dans le futur le circuit professionnel. Les jeunes espoirs sénégalais ne seront pas en reste.

Cinq joueurs seront dans la mêlée et seront tout aussi décidés à faire sensation et de réaliser un coup à la maison. A l'image de Carla Grignac qui a réussi la prouesse de se hisser en finale de simples dames et en double lors du dernier tournoi.

Chez les garçons, il s'agit de Joher Jaddoun, Djadji Kâ, Ryad Hobalalah et Ilyas Younés. Alors que chez les filles, les espoirs reposeront sur Lea Proseti, seule sénégalaise présente dans le tableau féminin. Il faut noter que la compétition organisée depuis 2018 dans la dernière quinzaine du mois de février et du mois d'octobre, n'a pas eu lieu qu'une seule fois cette année à cause du contexte électorale.