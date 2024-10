Afrique: Le DG de la SONAGED souligne l'urgence d'une 'collaboration stratégique' entre pays africains pour faire face aux défis mondiaux

Banjul — Le directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Khalifa Ababacar Sarr, a souligné, mercredi, à Banjul (Gambie) l'urgence d'une "collaboration stratégique" entre les pays africains pour renforcer leur résilience face aux défis mondiaux.

"Nous ne pouvons plus ignorer l'urgence d'une collaboration stratégique entre les pays africains", a-t-il fait valoir, lors de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord liant la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) du Sénégal et l'Agence nationale de l'environnement (NEA) de la Gambie pour une gestion durable des déchets dans les deux pays.

"C'est à travers des alliances comme celle que nous célébrons aujourd'hui que nous parviendrons à renforcer notre résilience face aux défis mondiaux tels que le changement climatique et les bouleversements économiques", a-t-il indiqué.

Il estime qu'il est essentiel de renforcer nos capacités endogènes et de créer des champions locaux, capables de porter nos projets avec fierté et ambition. "Nous voulons un secteur privé national et sous-régional fort, moteur d'une prospérité durable", a-t-il relevé.

Khalifa Ababacar Sarr a indiqué que le développement économique, technique et social des pays africains repose sur cette dynamique de coopération et d'entraide.

%

"C'est ensemble que nous allons bâtir un marché critique, assurant la viabilité et la durabilité de nos projets environnementaux, en particulier ceux liés à la gestion des déchets", a-t-il soutenu, soulignant que "la solidarité africaine est aujourd'hui plus que jamais nécessaire".

Il a invité les pays africains à saisir cette opportunité pour réarmer leur volonté de construire une Afrique forte, unie et résiliente.

"Les défis que nous rencontrons, comme le dérèglement climatique ou les enjeux liés à l'intelligence artificielle, ne peuvent être relevés de manière isolée", a-t-il soutenu, ajoutant que "c'est par l'union que nous pourrons les surmonter et offrir à nos peuples un avenir plus serein".

Selon lui, ce partenariat entre la SONAGED et la NEA et avec l'appui des autorités gambiennes, "est un modèle qui doit non seulement inspirer nos voisins africains, mais aussi le monde entier". "Il s'agit d'un modèle innovant de gestion des déchets, à la fois inclusif, impactant et en phase avec les réalités de notre continent", a-t-il expliqué.

"Ce modèle sera un pilier du développement durable pour toute l'Afrique", a-t-il encore fait valoir.

La cérémonie de signature s'est déroulée au Centre de conférence internationale Dawda Kairaba Jawara de Banjul, en présence de Lamine Ka Mbaye, chargé des Affaires à l'ambassade du Sénégal en Gambie, du directeur exécutif de l'Agence nationale de l'environnement de la Gambie, du secrétaire permanent du ministre gambien de l'Environnement, du Changement climatique et des Ressources naturelles, Ebrahim Jawara ainsi que d'autres officiels des deux pays.