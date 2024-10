Afrique: Le Maroc accueille la Ligue des Champions d'Afrique féminine de football du 9 au 23 novembre

Dakar — Le Maroc va accueillir, du 9 au 23 novembre prochain, la Ligue des Champions d'Afrique féminine de football qui va opposer huit clubs dont les Aigles de la Médina du Sénégal, a annoncé, mercredi, la Confédération africaine de football (CAF).

Huit clubs africains vont disputer la phase finale de cette compétition, a indiqué l'instance faîtière du football africain dans un communiqué rappelant que six tournois zonaux ont été organisés afin de qualifier six équipes, en plus de l'hôte et du tenant du titre.

La même source indique que le club marocain AS FAR (hôte et vainqueur en 2022), Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud (tenant du titre), Aigles de la Médina (Sénégal - UFOA A), Edo Queens (Nigeria - UFOA B), le TP Mazembe (RD Congo - UNIFFAC), le club Commercial Bank of Ethiopia (Ethiopie - CECAFA), University of Western Cape (Afrique du Sud - COSAFA) et Tutankhamun (Égypte - UNAF) sont les huit équipes qualifiées.

Le Maroc va accueillir pour la deuxième fois ce tournoi, la plus importante compétition de football féminin de clubs en Afrique, après l'édition 2022, rappelle la CAF.