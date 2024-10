Angola: Les banques disposent de financements pouvant atteindre 250 millions de dollars

Luanda — Un programme de financement, avec une ligne de crédit allant jusqu'à 250 millions de dollars pour chaque institution bancaire angolaise, a été présenté mercredi, à Luanda, par la société américaine Amber Keye Inc.

Intervenant à ce sujet, le président du Conseil d'administration de l'entreprise américaine, Kwasi Anim, a assuré l'existence d'opportunités, de la part de l'institution, pour le secteur privé en Angola.

Il a ajouté qu'ils permettent aux petites et moyennes entreprises, dirigées principalement par des femmes et des jeunes, de bénéficier plus facilement d'un financement à un taux qui se situe autour de 4 à 7 pour cent.

"Je suis ici pour expliquer qu'il y a de nombreuses facilités que les agences gouvernementales des États-Unis peuvent soutenir en Angola", a-t-il déclaré, en faisant référence avant tout à cette ligne de crédit.

Il a considéré qu'il s'agit d'une facilité pour les institutions financières bancaires et non bancaires qui, si elles parviennent à se qualifier, bénéficieront d'un soutien total pour le financement, à travers la banque Standard Chartered, à New York.

À son tour, le PDG du Dabg Angola Business Group, Arsénio Bumba, a fait savoir que la ligne de crédit s'inscrit dans une plateforme numérique qui vise à attirer des investisseurs et des financements en Angola.

Il a expliqué que les montants doivent être acheminés via les banques, car il s'agit d'un financement externe pour capitaliser les banques.

« Nous avons réussi à avoir un contact direct pour que cette opportunité de financement puisse être offerte au secteur privé du pays », a-t-il souligné.

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Angola (CCIA), Vicente Soares, a informé que les montants qui seront mobilisés à travers la ligne de crédit seront acheminés vers les banques nationales et que celles-ci fourniront des financements aux petites et moyennes entreprises.

Amber Keye Inc oeuvre pour le développement des projets d'infrastructure en mettant l'accent sur le marché africain. L'objectif est de contribuer à la croissance durable et diversifiée de l'économie nationale.