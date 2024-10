Maroc: Azilal - Le taux d'avancement des travaux de réhabilitation du centre émergent de Tabant a atteint 45 pc (Conseil régional)

Commune de Tabant (Azilal) — Le taux d'avancement des travaux de réhabilitation du centre émergent de Tabant dans la Province d'Azilal a atteint 45 pc, apprend-on auprès du Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra.

La réhabilitation de ce Centre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales visant à promouvoir le développement des centres ruraux en vue d'accroître leur attractivité territoriale et économique, asseoir l'équité spatiale et fournir des services publics adéquats à l'endroit des habitants de ces localités.

La réhabilitation de ce centre, dont les travaux battent leur plein, intervient également dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme national de développement intégré des centres ruraux émergents qui vise à mettre un terme à l'exode rural en droite ligne avec les recommandations du Nouveau Modèle de Développement.

La mise à niveau du Centre émergent de Tabant a nécessité une enveloppe budgétaire de plus de 22 millions de DH dans le cadre d'un partenariat entre le Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra et le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville.

Les travaux de réhabilitation comprennent l'élargissement et la réhabilitation des routes et des trottoirs, le renforcement de l'éclairage public au moyen de lampadaires solaires équipés de panneaux photovoltaïques favorisant l'économie d'électricité ainsi que la création de caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales.

Les travaux comprennent également la construction de murs de protection aux bordures de la route, le renforcement de la signalisation routière, l'aménagement de places pour le stationnement ainsi que la création de passages pour piétons et de bancs publics.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la commission des équipements, des infrastructures et du transport au sein du Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, Abdelmajid Rabhi a souligné que l'ensemble de ces travaux seront réalisés sur une longueur de 3700 mètres et sur une largeur de 6 mètres, rappelant que le ministère de tutelle et le conseil régional accentuent leurs efforts en vue de sortir de terre le nouveau Centre émergent de Tabant réputé pour sa vallée heureuse d'Aït Bouguemez.

Rappelant que l'Agence régionale d'exécution des projets de Béni Mellal-Khénifra assure le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation de ce centre, M. Rabhi a indiqué que la mise à niveau de la commune de Tabant fait partie d'un vaste programme visant la réhabilitation de 119 centres ruraux au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra.

Et M. Rabhi de faire savoir que la mise à niveau de ce Centre renforcera davantage la vocation touristique de la commune et créera des opportunités d'emplois décents pour les habitants.

Les communes concernées par ce programme dans la province d'Azilal sont les communes d'Afourer, de Moulay Issa Ben Driss, Taounza, Ait Majden, Ouaoula, Tabia, Béni Hssan, Arfala, Tanant, Ait Bouali, Ait Belal, Sidi Boulakhlaf, Tamda Noumrecid, Tabant et Anzo. Il s'agit, également, des communes de Tifni, de Sidi Yacoub, d'Ait Oumdis, Tadili Fetouaka, Ait Ouardi, Tiski, Ait Mazigh, Aseksi ainsi que la commune de Bin el Ouidane.

Il est à rappeler que 542 centres émergents abritant 8 millions d'habitants (60% de la population rurale) ont été identifiés au niveau national en concertation avec les acteurs territoriaux.

Actuellement, 12 centres régionaux pilotes, abritant une population de 127 mille habitants, ont été identifiés (1 centre par région) dans le cadre d'un programme pilote.