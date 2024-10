Maroc: Chine - L'ENSA et le Beijing Administration Institute signent un mémorandum d'entente

Pékin — L'École nationale supérieure de l'administration (ENSA) et le Beijing Administration Institute (BAI) ont signé, mercredi à Pékin, un mémorandum d'entente (MoU) formalisant un partenariat stratégique entre les deux institutions.

Signé par Nada Biaz, directrice générale de l'ENSA, et Shen Jie, vice-présidente exécutive du BAI, ce MoU vise à renforcer la coopération entre l'ENSA et le BAI dans le domaine de la formation des hauts fonctionnaires et à encourager les échanges d'expertise.

Lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail effectuée cette semaine par une délégation de l'ENSA en Chine, des discussions approfondies ont permis d'explorer les pratiques innovantes en gestion publique et les perspectives de collaboration autour de projets de recherche communs, de co-organisation d'événements conjoints et de visites mutuelles d'étudiants, d'enseignants et de personnel administratif.

À cette occasion, Mme Biaz a présenté un aperçu de l'ENSA, de ses missions et de sa Stratégie CAP 2026, tout en mettant l'accent sur la formation d'excellence que l'institution dispense aux futurs cadres de la fonction publique au Maroc.

Toujours dans le cadre de sa visite en Chine, la délégation de l'ENSA a été reçue en début de semaine au siège de l'Université de Tianjin, où l'institution marocaine a exposé sa stratégie d'ouverture à l'international et mis en avant son ambition de renforcer les échanges académiques et institutionnels avec ses homologues chinois.

À cet effet, des discussions ont été engagées avec l'École de l'administration publique de la Faculté de Gestion et d'Économie de l'Université de Tianjin, en vue de la signature prochaine d'un MoU ouvrant la voie à des projets de recherche, événements conjoints et programmes académiques partagés.

Fondé en 1993 par le gouvernement municipal de Pékin, le BAI a pour principale mission la formation des cadres, des fonctionnaires et du personnel administratif de la ville de Pékin.

Le BAI compte neuf départements d'enseignement et de recherche, 30 sections, outre 440 intervenants, dont 155 professeurs permanents, qui assurent la formation d'environ 9.100 bénéficiaires chaque année.

L'Université de Tianjin, quant à elle, est considérée comme la plus ancienne université moderne en Chine. Fondée en 1895, elle dispose de trois campus, compte 30 "Colleges" et accueille environ 40.000 étudiants.

La délégation de l'ENSA, conduite par Nada Biaz, comprend Said Rachek, directeur des Ressources, des Programmes, de la Formation et des Stages, ainsi que Rabii Leouifoudi, directeur des Études, de la Recherche et de la Coopération internationale.