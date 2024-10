Madagascar: Palais d'Iavoloha - Les ambassadeurs d'Italie et du Rwanda reçus par Andry Rajoelina

Madagascar retrouve sa place dans le concert des Nations. Depuis le début de ce second mandat du président Andry Rajoelina, la Grande île est au coeur de la diplomatie régionale, continentale et mondiale.

Le pays enclenche la vitesse supérieure pour asseoir son influence au niveau international. Après l'élection d'Edgard Razafindravahy au poste de Secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien (COI), Madagascar brigue désormais la Présidence de la Commission de l'Union Africaine, par l'intermédiaire de l'ancien ministre des Finances et ancien ministre des Affaires Etrangères Richard Randriamandrato.

Pas plus tard qu'au mois de septembre dernier, Antananarivo a accueilli l'Assemblée Générale des actionnaires d'Africa50. Sauf changement, la ville de Nosy-Be abritera le Sommet de la Commission de l'Océan Indien en 2025. En participant à différents sommets et rencontres de haut niveau au niveau mondiale, le président Andry Rajoelina prend lui-même ses responsabilités pour mener un lobbying et des tractations auprès des dirigeants mondiaux. Et ce, dans l'objectif de mettre la diplomatie au service de l'économie et du développement.

Destination Madagascar

Le cadre du renforcement des relations diplomatiques, deux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance hier auprès du président Andry Rajoelina. Il s'agit de SEM Alberto Vecchi, ambassadeur de la République d'Italie, et de SEM Emmanuel Hategeka, nouvel ambassadeur du Rwanda. Le développement du tourisme, la promotion de la formation professionnelle et le développement de l'industrie. Ce sont les domaines d'activités qui vont être mis à l'avant dans la coopération bilatérale entre Madagascar et l'Italie.

Le nouvel ambassadeur d'Italie a aussi exprimé la volonté de son pays d'accompagner Madagascar dans son objectif d'autosuffisance alimentaire à travers le développement du secteur agricole. Pour sa part, SEM Emmanuel Hategeka prévoit d'oeuvrer à renforcer davantage la coopération bilatérale entre Madagascar et le Rwanda. Actuellement, les deux pays entretiennent une excellente relation diplomatique.

Durant la rencontre d'hier, le président Andry Rajoelina et le diplomate rwandais ont entamé des échanges mettant en lumière plusieurs domaines stratégiques de collaboration tels que la transformation agricole qui constitue une étape clé pour accélérer la modernisation de l'agriculture malagasy et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le tourisme à également été évoqué.

En effet, le Rwanda envisage d'apporter sa contribution à la valorisation de la destination Madagascar. Il serait aussi question de la facilitation des investissements et/ou la mise en place d'infrastructures modernes et durables pour soutenir la croissance économique. L'ambassadeur Emmanuel Hategeka a exprimé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les autorités malagasy pour mettre en oeuvre des projets alignés aux priorités de l'Etat Malagasy, en apportant l'expertise et le savoir-faire rwandais.