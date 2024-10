Maroc: A Midelt, la pomme procure revenus, festivités et débats

Midelt — Midelt. Il suffit d'évoquer le nom de cette ville nichée à la jonction des chaînes du Moyen Atlas et du Haut Atlas pour penser illico presto à la pomme. Un fruit qui s'est vu gratifier par l'organisation de tout un Salon national mettant à l'honneur la pomiculture mais aussi la culture, les paysages naturels et les coutumes et us de la région.

A la faveur d'un climat adéquat, des traditions agricoles bien ancrées, des ressources hydriques importantes et des températures assurant la vernalisation de la pomme, la province de Midelt trône avec fierté sur cette filière des rosacées à pépins avec une production record qui lui confère sans conteste le label de la "Capitale de la pomme".

Avec plus de la moitié de la production nationale et 90% de celle de la région de Drâa-Tafilalet, Midelt, qui abrite cette semaine le 4è Salon National de la Pomme (SAPOM 2024), se transforme, quatre jours durant, en une véritable vitrine d'exposition des actualités et avancées en matière de développement de la filière du pommier.

En fait, ce rendez-vous annuel tant attendu par les agriculteurs de la région comme par les visiteurs lambda, promet, du 16 au 19 octobre, une programmation riche et diversifiée et une panoplie de spectacles et d'activités à vocation économique, culturelle, sociale et scientifique.

Promouvoir les échanges entre les différents acteurs et professionnels du domaine, partager les bonnes pratiques et les dernières techniques agricoles en matière de production et de valorisation du pommier et renforcer le rayonnement de la province, tels sont les objectifs tracés par l'association du SAPOM, organisatrice de cet évènement, en partenariat avec la province de Midelt, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Placée sous le thème "Développement durable de la filière du pommier dans les zones montagneuses", cette édition vise également à renforcer le rôle des coopératives et des associations agricoles, à développer leurs capacités et compétences, en plus de soutenir les petits producteurs et de leur permettre de contribuer efficacement au développement de l'économie sociale dans la région.

Selon le directeur régional de l'Agriculture, Jamal Mimouni, la pomiculture comme d'autres filières, a bénéficié d'un important soutien grâce au Fonds de Développement Agricole couvrant tous les maillons de la production, et ce dès la préparation du terrain et son équipement en système d'irrigation goutte à goutte jusqu'à la mise en place des unités de valorisation et de stockage des pommes, en passant par l'acquisition des plants et des filets anti-grêle, ainsi que les machines et matériels agricoles nécessaires.

Dans des explications fournies à la MAP, M. Mimouni a ajouté que la Direction régionale de l'Agriculture, dans le cadre de l'accompagnement des petits agriculteurs a procédé à la mise en place d'unités de valorisation et de stockage de pommes d'une capacité totale d'environ 1.600 tonnes au profit des coopératives agricoles en vue d'assurer la réussite des projets solidaires.

De même, une convention de partenariat a été paraphée avec une mutuelle agricole pour prendre en charge les frais d'assurance à hauteur de 70% au profit des fermes agricoles d'une superficie de moins de 20 hectares.

Et dans le cadre de la Stratégie "Génération Green" la pomiculture comme d'autres filières de production, a bénéficié d'un contrat programme entre l'Etat et Fédération interprofessionnelle de la filière de l'arboriculture fruitière au Maroc pour la période 2021-2030, a fait savoir le responsable, notant que l'objectif étant de donner corps à des projets d'envergure visant à augmenter la valeur ajoutée de cette chaîne et à renforcer sa contribution à l'économie nationale.

A en croire les chiffres de la Direction régionale de l'agriculture, la production de pommes pour cette année devrait atteindre plus de 275.000 tonnes au niveau de la région de Drâa-Tafilalet, soit une baisse de 10% par rapport à la saison dernière en raison des conditions climatiques difficiles qu'a connues la région.

Au delà de l'exposition des principales variétés qui font la fierté de toute une région ( Golden delicious, stark delicious, Royal Gala, Golden smoothe...), le Salon prévoit des colloques scientifiques animés par des experts portant sur les moyens de développer la filière du pommier, des séminaires axés sur les défis et les moyens d'amélioration de la production de pommes dans la région, ainsi que des ateliers de formation dédiés aux agriculteurs et aux coopératives.

Le programme concocté pour cette édition comprend aussi des compétitions sportives, des soirées artistiques, une foire de l'artisanat et des spectacles de Tbourida.