Maroc: Benguerir - Pleins feux sur les nouveaux paris industriels et technologiques pour un positionnement du pays dans les CVM

Benguerir — Les intervenants à un panel tenu, mercredi à Benguerir, ont débattu des nouveaux paris industriels et technologiques visant à renforcer le positionnement du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales (CVM).

Organisé dans le cadre de la 2ème édition de la Journée nationale de l'industrie (JNI), ce panel a été ainsi l'occasion pour le directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, de souligner que les métiers d'avenir pour l'industrie marocaine sont ceux liés notamment à la souveraineté sanitaire, énergétique et numérique.

Il a, parallèlement, rappelé le positionnement du Royaume dans l'automobile et l'aéronautique, ajoutant que les conditions d'émergence de ces deux industries ont été construites grâce à la vision de SM le Roi Mohammed VI.

M. Seddiki a également mis en avant l'importance de la transition énergétique, citant le projet de "Gigafactory" qui positionne le Maroc en leader dans la mobilité électrique. Ce projet, a-t-il poursuivi, permettra non seulement de renforcer l'écosystème automobile du Royaume, mais aussi de s'intégrer pleinement dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables, à la faveur notamment des batteries de stockage stationnaire.

"Nous sommes au croisement de plusieurs industries et chaque maillon de la chaîne de valeur de la batterie représente des opportunités pour le Maroc", a dit le DG de l'AMDIE, notant que la transition énergétique et le développement de l'industrie nationale sont interdépendants.

Pour sa part, le directeur général de Tanger Med Zones, Ahmed Bennis, a mis l'accent sur l'importance de la zone industrielle et portuaire de Tanger Med dans l'intégration du Maroc aux chaînes de valeur mondiales.

"Tanger Med a permis de drainer des investissements à forte valeur ajoutée, attirant des multinationales et des acteurs de l'industrie automobile", a-t-il fait valoir, précisant qu'avec plus de 1.300 multinationales installées et une connectivité avec 180 destinations mondiales, Tanger Med joue un rôle déterminant dans la compétitivité industrielle du Maroc.

Selon M. Bennis, l'objectif est d'intégrer ces chaînes de valeur et monter en gamme vers des activités plus complexes.

Par ailleurs, il a insisté sur l'importance des deux prochaines années qui sont "décisives" pour consolider la place du Royaume comme acteur économique mondial.

De son côté, le président de la Fédération des Industries Forestières, des Arts Graphiques et de l'Emballage, Mounir El Bari, est revenu sur le rôle stratégique de l'emballage dans l'accompagnement des politiques industrielles marocaines.

"Nous emballons pratiquement tous les produits manufacturés et nous accompagnons presque tous les programmes nationaux de développement industriel", a-t-il fait savoir.

Dans ce sens, M. El Bari a indiqué que l'emballage joue un rôle important pour les exportations marocaines, citant l'exemple des 200 millions d'emballages produits pour l'exportation des fruits et légumes et soulignant les efforts d'innovation dans le secteur, avec des recherches continues pour réduire le poids des emballages tout en préservant leurs caractéristiques mécaniques.

Et de conclure que le marché marocain dispose d'une industrie du carton qui a atteint une maturité et qui répond aux besoins de toutes les industries, ce qui permet de garantir la qualité des produits marocains sur les marchés internationaux.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), la 2ème édition de la JNI vise à favoriser les échanges sur les nouveaux enjeux liés au développement du secteur industriel afin d'atteindre son plein potentiel.

Cette journée, placée sous le thème "Inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté, une vision Royale au service du citoyen et des territoires", a également pour objectif de promouvoir une industrie nationale forte et résiliente, exploitant pleinement le potentiel des régions pour créer davantage de valeur et de richesse.