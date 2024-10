Tunisie: BTK - L'innovation au coeur des prestations bancaires et financières

La BTK vient d'inaugurer un nouvel établissement basé au sein d'un quartier d'affaires de la capitale en vue de répondre aux attentes croissantes des clients en matière de services bancaires innovants et accessibles.

Afin de consolider sa stratégie et son programme de modernisation et de digitalisation, la Banque tuniso-koweïtienne (BTK) a inauguré récemment sa nouvelle agence située au Lac 2, à Tunis. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté de la banque d'adapter son réseau d'agences aux nouvelles attentes de la clientèle et aux défis posés par l'évolution des technologies. Le nouveau modèle, baptisé «Vetica», a été conçu pour offrir une expérience client améliorée grâce à des innovations technologiques et des services plus autonomes.

Un modèle d'agence tourné vers le digital et l'autonomie des clients

L'un des éléments centraux de cette nouvelle agence est le «Digital Lounge», un espace moderne dédié aux clients qui souhaitent accéder rapidement aux services bancaires numériques. Cet espace est équipé de tablettes permettant de simuler des prêts, de consulter les taux de change, de découvrir les produits de la banque, ou encore de suivre ses actualités. Les clients bénéficient également, d'une assistance en temps réel grâce à un chatbot, offrant ainsi une alternative à l'attente classique au guichet.

Par ailleurs, l'agence se distingue par son espace d'Express Banking, disponible en libre-service 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine, permettant aux clients de réaliser diverses opérations bancaires de manière autonome. Ce service inclut le dépôt de chèques, les virements, et un dispositif de change, tout en garantissant la sécurité et la fluidité des transactions. Le système de gestion des files d'attente a également été repensé pour améliorer l'expérience utilisateur. Les clients peuvent désormais réserver leur place en ligne et recevoir des notifications pour optimiser leur passage à l'agence.

L'architecture de la nouvelle agence, ainsi que son emplacement stratégique au cœur de ce quartier d'affaires reflètent la volonté de la banque d'allier modernité et proximité. Le design de l'agence a été pensé pour être fonctionnel tout en respectant les normes écologiques. A cet égard, l'utilisation de technologies éco-responsables s'inscrit dans une démarche visant à réduire l'empreinte carbone des nouvelles agences de la banque.

Le directeur général de la banque, Zouhair Ouakaan, a souligné que ce nouveau concept est le premier d'une série d'agences à être transformées selon ce modèle. «Actuellement, une dizaine d'autres agences sont en cours de rénovation ou d'aménagement pour adopter des solutions similaires. L'objectif est de moderniser progressivement l'ensemble du réseau de la banque en Tunisie afin de mieux répondre aux besoins des clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises», a-t-il précisé.

Au-delà de l'aspect technologique, la BTK souhaite également renforcer sa proximité avec ses clients. Le choix du quartier, à proximité d'un centre d'affaires en pleine expansion, reflète cette stratégie de se rapprocher des zones à forte activité économique. Des places de stationnement ont été prévues pour faciliter l'accès à l'agence et offrir un service pratique aux visiteurs. Dans l'ensemble, ce nouveau modèle d'agence représente une évolution dans la stratégie de la banque, visant à améliorer la qualité des services tout en adoptant des outils numériques plus performants. Cette transformation s'inscrit aussi dans un contexte de digitalisation accrue du secteur bancaire en Tunisie, où la concurrence pousse les institutions à innover et à se réinventer.

«Avec cette ouverture, nous confirmons notre volonté de devenir un acteur majeur dans le secteur bancaire tunisien, en nous adaptant aux nouvelles exigences du marché et en intégrant des solutions digitales au cœur de son offre de services», a encore précisé Ouakaan.