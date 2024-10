Tunisie: Le Cameroun et le pays - Booster davantage la coopération bilatérale

Les secteurs de l'enseignement universitaire, de la formation professionnelle, du tourisme médical et des échanges commerciaux au centre de ce partenariat.

Les relations de coopération tuniso-camerounaise dans le domaine économique et culturel ont été parmi les principaux sujets abordés lors d'un entretien, hier, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, et l'ambassadeur de la République du Cameroun en Tunisie, Djobo Samuel.

Le ministre a souligné, lors de cette rencontre, l'importance de mettre en oeuvre les recommandations issues de la 11e session de la Commission mixte entre les deux pays, qui s'est tenue à Yaoundé au cours du mois d'avril 2024, selon un communiqué publié par le ministère.

Tout en réaffirmant les liens historiques entre les deux pays, Nafti a également tenu à rappeler que le Cameroun est l'un des partenaires économiques les plus importants de la Tunisie dans le Continent puisqu'il est le premier partenaire de la Tunisie en Afrique centrale et le quatrième en Afrique subsaharienne.

Nouvelle liaison aérienne

Il a à ce sujet affirmé que la Tunisie reste disposée à développer davantage la coopération bilatérale dans les domaines universitaire, de la formation professionnelle et du tourisme médical. De son côté, le diplomate camerounais a affirmé la détermination de son pays à consolider les relations de coopération avec la Tunisie dans les domaines précités, tout en mettant en valeur la décision d'ouvrir une ligne aérienne directe entre Tunis et la ville de Douala, ce qui contribuerait de manière significative à renforcer les flux commerciaux et d'affaires entre les deux pays. A cet effet, il a insisté sur l'importance de réunir toutes les conditions pour garantir la réussite de cette nouvelle liaison aérienne.