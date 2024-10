Tunisie: «Le concert des continents - Cordes en Harmonie» à Yasmine Hammamet : Une rencontre musicale au carrefour des cultures

«La fondation Hasdrubal pour la culture et les arts Mohamed Amouri» et son directeur musical Laurent Jost invitent sur scène une floppée de musiciens professionnels et émergents, issus de toutes les nationalités du monde pour «Le concert des continents». L'événement musical rime avec résonances et mélodies occidentales et orientales. Les cordes à instruments s'apprêtent à fusionner.

Au programme, un florilège de morceaux musicaux, préparé par de prestigieux conservatoires européens. Les invités se ruent dans le grand hall de «L'Hasdrubal», qui, depuis des années, fait office d'une salle de spectacles musicaux. L'établissement hôtelier puise son engagement dans les arts et la musique classique. Sur place, un public, connaisseur, scanne le programme, découvre, ébahit les lieux tamisés et se met en place, prêt à se laisser entraîner dans cette évasion sonore.

Pour son premier «concert des continents à cordes», l'Académie royale de musique de Londres, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l'université autrichienne de musique et des arts du spectacle de Vienne ainsi que de talentueux artistes tunisiens, citons en premier lieu Zied Zouari, musicien-compositeur, mènent à bout une collaboration musicale fructueuse.

Un Quartet de musiciens tunisiens apparaît sur scène : muni de son violon, il entonne un morceau du compositeur allemand Felix Mendelssohn. Des répertoires connus comme Beethoven ou Joseph Haydn n'ont pas tardé à résonner. Le public est comme happé dans une spirale de mélodies, maîtrisées et entraînantes. Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris se lance, ensuite, dans des répertoires de compositeurs connus comme Germaine Tailleferre, Maurice Ravel ou Antonin Dvorak.

Le conservatoire de Vienne s'empare ensuite de la scène du Hall et ne manque pas d'honorer, toujours en musique, le patrimoine d'Ernst Dohnanyi, Jean Françaix ou de Johann Strauss. Sur une trentaine de minutes, avec de légers intermèdes, il y a comme un rythme musical enchanteur qui s'est installé et qui fait effet sur la durée. A deux reprises pendant le concert, des musiciens, en alternance, joueront encore, citons Daniel Schultz, Takanori Okamoto, Felix Pascoe et d'autres noms comme Valentin Hoffman, Bénédicte Leclerc ou Pail Wiener. Le violon et les violoncelles font toute la magie de leur performance et sont issus du «Royal Academy Of Music Of London».

Et puis arrive ce moment clé où l'appellation «Concert des continents» prend totalement sens avec «les musiques arabo-orientales et improvisations» ou c'est quand Zied Zouari, en compagnie de son orchestre formé par 11 musiciens, présente «Prayer» (Prière), un morceau musical composé en 4 jours seulement dans le cadre d'une résidence à l'Hasdrubal. Véritable ode à la paix dans le monde en ces moments incertains, le morceau est saisissant. Zied Zouari commente cette performance et en fait une dédicace précieuse : «C'est un rêve réalisé ce soir que de pouvoir présenter cette musique.

C'est un rêve que je dédie spécialement à Laurent Jost, directeur musical de la fondation Hasdrubal, qui oeuvre depuis si longtemps pour ce pays». Plus d'une trentaine de musiciens venus des quatre coins du monde ont clôturé ce spectacle. Parmi eux une douzaine de Tunisiens arborant leur contrebasse, violoncelle, violon, percussions et Alto.

La fondation Hasdrubal pour la culture et les arts Mohamed Amouri, voit grand : elle prône le partage d'expériences musicales, organise des récitals et des résidences de haut niveau pour de nombreux apprenants et futurs virtuoses tunisiens et étrangers. Ces concerts sont tissés par des spécialistes du monde, issus en grande partie d'établissements européens, favorisant l'appui de pays européens.

A cette occasion, l'ambassade de France et de l'Autriche ont soutenu l'événement ainsi que l'Institut français de Tunisie. La fondation oeuvre pour la création de programmes d'échanges entre artistes ou étudiants en musique, issus des deux rives ou d'ailleurs.