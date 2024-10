Tunisie: BTE et STA s'allient - Faciliter l'achat de véhicules au pays

La Banque de Tunisie et des Emirats et la Société tunisienne d'automobiles viennent de lancer une initiative conjointe pour faciliter l'accès du citoyen tunisien au marché de l'automobile. Cette initiative, prévue du 16 octobre au 16 novembre 2024, met en avant des conditions de financement sans autofinancement, rendant l'accès aux voitures plus facile.

Dans un contexte économique où l'accès à l'automobile est devenu un véritable défi pour de nombreux Tunisiens, la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) et la Société tunisienne d'automobiles (STA) viennent de lancer une initiative conjointe pour faciliter l'achat de véhicules «Chery».

A travers une offre promotionnelle s'étalant du 16 octobre au 16 novembre 2024, ces deux institutions offrent des conditions de financement préférentielles, avec notamment un crédit sans autofinancement. Ce partenariat stratégique vise à démocratiser l'accès à des véhicules de qualité tout en soutenant le développement économique du pays, montrant ainsi que l'union entre les secteurs bancaire et industriel peut produire des effets bénéfiques pour l'ensemble de la société.

Une synergie gagnante

Lors d'une cérémonie organisée pour le lancement de cette offre, Fériel Chabrak, directrice générale de la BTE, a mis en avant l'approche innovante de la banque, soulignant qu'il ne s'agit pas simplement de fournir des crédits ou des facilités de paiement, mais d'être un acteur majeur dans le développement de nouvelles offres au profit de leurs clients.

«Nous voulons montrer que notre intervention ne se limite pas à un simple financement. Nous nous engageons à soutenir nos clients à chaque étape de leur croissance», a-t-elle déclaré, ajoutant que cette collaboration représente une synergie parfaite entre le secteur bancaire et l'industrie automobile.

L'offre de financement proposée par la BTE se distingue par ses conditions particulièrement attractives : un crédit sans autofinancement, permettant ainsi aux clients d'accéder à un véhicule avec des modalités de remboursement flexibles. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de démocratiser l'accès à l'automobile pour une large population, dans un contexte où le pouvoir d'achat des Tunisiens est sous pression. «Avec ce partenariat, nous facilitons l'accès à des voitures de qualité à des coûts optimisés», a ajouté Chabrak.

Des initiatives futures... des véhicules hybrides et électriques !

De son côté, Moneim Boussarsar, directeur général de la STA, s'est félicité de cette collaboration fructueuse. Il a rappelé le rôle central de sa marque sur le marché tunisien, notamment avec le succès de sa gamme de SUV populaires. Il a, également, annoncé que cette offre s'inscrit dans une série d'initiatives futures, visant à introduire de nouveaux modèles, dont des véhicules hybrides et électriques.

«Depuis 2006, la STA et la BTE travaillent main dans la main. Ce partenariat nous permet de continuer à offrir des solutions innovantes à nos clients, tout en renforçant notre impact sur l'économie tunisienne», a-t-il affirmé.

Les responsables ont aussi précisé que cette campagne promotionnelle met en lumière l'importance de la coopération entre des acteurs du secteur bancaire et de l'industrie automobile pour répondre aux besoins des consommateurs, tout en contribuant au développement économique du pays. Et à travers cette collaboration, la BTE et la STA visent ainsi à illustrer comment un partenariat stratégique peut avoir des retombées positives, non seulement pour les entreprises impliquées, mais aussi pour les clients et l'économie en général.

«A cet égard, cette initiative commune pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le marché automobile en Tunisie, en facilitant l'accès à des véhicules pour un plus grand nombre de personnes, tout en renforçant l'image des deux institutions en tant qu'acteurs citoyens et engagés», a encore souligné Chabrak.