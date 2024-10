Tunisie: 9e Octobre Musical de Sousse - Quand Mozart rencontre le jazz

L'automne s'annonce mélodieux à Sousse avec la 9e édition de l'Octobre musical du 18 au 26 octobre 2024. La ville de Sousse vibrera ainsi au rythme de sa traditionnelle manifestation culturelle, l'Octobre musical.

Cette 9e édition promet une semaine riche en découvertes musicales, mettant en vedette quatre spectacles aux styles variés. Les amateurs de musique auront l'embarras du choix avec une programmation éclectique. Allem Aoun ouvrira les festivités avec son spectacle «Ichq», une plongée dans l'univers de l'amour à travers les notes. Saifeddine Maiouf suivra avec «Tarab Saxophone», fusionnant habilement les sonorités orientales et le jazz. Un des moments forts de cette édition sera sans doute l'adaptation de l'opéra «Bastien et Bastienne» de Mozart, présentée par Hassen Doss.

Accompagné de la soprano Maram Oueslati, du baryton Bilel Neji et du pianiste Bassem Makni, Doss offrira une interprétation contemporaine de cette oeuvre classique datant de 1768. Pour clôturer en beauté, le maestro Oussama Mhidi présentera son projet «Fusion», un mariage audacieux entre musiques orientale et occidentale. Aux côtés de Boutheïna Nabouli et Rania Bounawas, Mhidi revisitera des chansons tunisiennes et arabes avec une touche de jazz, promettant un voyage musical unique.

Cet événement, devenu un incontournable du calendrier culturel de Sousse, est le fruit d'une collaboration entre la délégation régionale aux Affaires culturelles et l'Institut supérieur de musique de Sousse. Les performances se tiendront dans deux lieux emblématiques : le siège de l'ISM et la maison de la culture d'Hammam-Sousse. L'Octobre musical de Sousse s'affirme une fois de plus comme une vitrine de la diversité musicale tunisienne, mêlant tradition et modernité, classique et contemporain. Une semaine qui promet d'enchanter les oreilles des mélomanes et de faire rayonner la scène artistique locale.