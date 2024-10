Tunisie: Les TRE, des citoyens à part entière

En se penchant chaque jour sur nombre de points touchant de près les citoyens dans les différents domaines et où qu'ils se trouvent, le Président de la République prouve qu'il est toujours près de son peuple et qu'il s'intéresse à tous les thèmes de proximité.

C'est dans cet esprit qu'il confirme, quotidiennement, son engagement en faveur des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE), des citoyens à part entière de par leur implication directe dans toutes les affaires de gestions du pays.

Ainsi, en recevant en début de semaine le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, le Chef de l'Etat a mis l'accent, entre autres, sur deux points d'une importance capitale.

Tout d'abord, il a réitéré son attachement au respect de la souveraineté nationale et, par voie de conséquence, le «refus ferme de la Tunisie de toute forme d'ingérence dans ses affaires intérieures».

«La Tunisie est un pays libre, indépendant et souverain, et la souveraineté n'appartient qu'au peuple tunisien», a martelé le Chef de l'Etat, tout en précisant que l'un des fondamentaux de la politique internationale et de la diplomatie tunisienne consiste en un traitement d'égal à égal, sachant que la souveraineté d'un pays ne se mesure ni à sa superficie ni au nombre de sa population.

L'autre point mis en exergue par le Président Kaïs Saïed est celui de la responsabilité incombant aux missions diplomatiques et consulaires auprès des différents pays, appelées à redoubler d'effort afin d'offrir, dans les plus brefs délais, les meilleures prestations de service aux Tunisiens et aux Tunisiennes vivant et résidant à l'étranger.

Et de déplorer, à ce sujet bien précis, la lenteur des services fournis avec des retards immenses et inexpliqués, alors qu'ils pourraient être fournis dans un délai court, ce qui cause des attentes, synonymes de calvaire pour les citoyens.

Les TRE représentent, certes, une richesse humaine, économique et financière pour la patrie, ce qui fait d'eux une partie intégrante du pays et explique pourquoi on doit leur apporter toutes les facilités lors des trois phases, à savoir le départ et le retour en Tunisie, ainsi que dans les pays d'accueil à l'étranger.

Il ne faut pas perdre de vue que les TRE n'ont jamais rechigné à accomplir leur devoir envers la mère patrie en investissant et en lui apportant un important pactole en devises fortes confirmant de la sorte le principe selon lequel la Tunisie compte sur ses enfants et ses propres compétences.