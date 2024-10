Tunisie: Clôture du projet « Irada » - Améliorer la compétitivité des régions

« Irada » est un projet collaboratif entre le cluster des industries mécanique et métallurgique et celui des technologies de la santé de la région de Sfax. Ce dernier a pour objectif de développer l'économie régionale à travers l'amélioration de la compétitivité et aussi l'amélioration de la valeur ajoutée industrielle.

Etant l'acteur économique de la mise en place du projet « Irada », la Technopole de Sfax organise, aujourd'hui, la journée de clôture de ce projet à partir de 9h00 au Centre de recherche en numérique de Sfax sous l'égide de Fatma Thabet Chiboub, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie. Il est à préciser que « Irada » est un projet collaboratif entre le cluster des industries mécaniques et métallurgiques et le cluster des technologies de la santé de la région de Sfax. Ce dernier a pour objectif de développer l'économie régionale à travers l'amélioration de la compétitivité et aussi l'amélioration de la valeur ajoutée industrielle.

Inauguration du « Centre de l'excellence technologique »

Cette journée a pour objectif de célébrer la réussite du projet, de présenter les réalisations tout au long des quatre ans de travail. Elle sera, par ailleurs, une occasion pour inaugurer le « Centre de l'excellence technologique », qui est un espace dédié à la promotion de l'innovation et au soutien des industries locales. Ce centre aura pour principales missions de renforcer l'écosystème d'appui technique au secteur de la mécanique de précision, de la plasturgie technique et des dispositifs médicaux. Il offre, également, des formations techniques et l'accès à des logiciels et équipements de métrologie et de prototypage rapide permettant l'amélioration de la productivité et la compétitivité des entreprises de la région.

Ce centre se mettra en réseau avec l'écosystème local de formation et de recherche pour développer davantage d'éventuelles synergies. Il est important de rappeler que le projet « Irada » a déjà assuré l'adhésion de 122 entreprises au deux clusters (40 Mecadev et 82 HealthTech). Il a, d'autre part, effectué deux études de marché, la première a porté sur l'étude du marché local des dispositifs médicaux, où une cartographie initiale des acteurs de la chaîne de valeur dans ce domaine a été réalisée.

La deuxième étude a été consacrée sur l'identification des besoins des organismes de soin en digitalisation. Au cours de cette étude, il y a eu des visites à des organismes de soins publics et privés et l'organisation d'un workshop de sensibilisation des acteurs de la santé sur l'importance de la digitalisation.

Un soutien à l'international

Aussi, le projet « Irada » a permis la participation à des salons nationaux et internationaux (les Salons d'entreprises à Sfax, « Medica » et « Arab Health », et le Salon international de fabrication d'outils, de modèles et de moules à Stuttgart). Huit participants ont bénéficié de la formation du Mini-MBA, cinq entreprises ont bénéficié d'un accompagnement pour la certification ISO9001 et cinq autres ont bénéficié d'un accompagnement pour la certification ISO 13485. Par ailleurs, dix entreprises ont pu bénéficier d'un renforcement commercial, et ce, dans le cadre d'élaboration de deux plans marketing.

A travers ce projet « Irada », il y a eu une mise en place du « Centre d'excellence technologique » qui est installé au sein du Centre de Recherche en numérique et qui est équipé d'une machine de mesure tridimensionnelle, les logiciels de simulation et une machine de fabrication 3D à poudre « 3D à résine ».

Enfin, il est important de signaler que la Technopole de Sfax, une société créée depuis 2008, basée sur le principe du Partenariat Public-Privé (PPP), a pour objectif de créer un écosystème d'innovation dans les technologies de l'information et du multimédia. La technopole de Sfax met en synergie les acteurs clés et les différentes composantes constituées d'entreprises tunisiennes innovantes, de cellules « Recherche & Développement » et d'institutions universitaires.