Tunisie: La Kasbah : Bâtiment et travaux publics - Redynamiser le secteur de la construction

Le Chef du gouvernement met l'accent sur la nécessité d'accélérer les procédures de gestion et de réalisation des projets publics et de réviser le décret régissant les marchés publics, ainsi que le système de certification et d'octroi des autorisations.

Les dispositions visant à redynamiser le secteur du bâtiment et des travaux publics ont été au centre de l'entretien tenu hier au Palais du gouvernement à La Kasbah entre le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, et le président de la Fédération nationale des établissements du bâtiment et travaux publics (BTP), Jamel Ksibi, en présence de la ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Sarra Zaafrani Zenzri.

Le Chef du gouvernement a souligné l'importance de dynamiser le secteur de la construction et des travaux publics, étant donné qu'il représente un levier pour réaliser la relance économique, notamment en accélérant les procédures de gestion et de réalisation des projets publics, et en révisant le décret régissant les marchés publics, ainsi que le système de certification et d'octroi des autorisations.

Il s'agit, en outre, d'identifier des solutions susceptibles de faciliter l'accès des entreprises de construction et de travaux publics aux garanties bancaires, dans le cadre de la réalisation des projets publics.