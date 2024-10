Tunisie: «Tarabiyat Ennejma Ezzahra» du 17 au 20 octobre - Quatre grands noms à l'honneur

La 3e soirée sera consacrée à l'une des voix majeures de la chanson libanaise et arabe, Wadi Safi. Le compositeur et joueur d'Oud, Mohamed Ben Saied, présentera, à l'occasion de ce concert inédit à Ennejma Ezzahra, une sélection de chansons qui ont marqué le parcours de cette grande figure du tarab.

Après l'annulation de sa précédente édition, la manifestation «Taraabiyat Ennejma Ezzahra», organisée par le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (Cmam), est de retour cette année du 17 au 20 octobre, avec au programme quatre soirées dédiées à deux grands noms de la musique tunisienne, Mohamed Jamoussi et Ali Riahi, et deux grands maîtres du répertoire arabe, Mohamed Abdelwaheb et Wadii Essafi.

Le concert d'ouverture sera assuré par Anis Letaief qui chantera Mohamed Jamoussi, accompagné de la Troupe nationale de la musique.

La 2e soirée sera aussi tunisienne avec du Ali Riahi interprété par Amine Saïd. Ce jeune artiste tunisien, professeur de chant et titulaire d'une maîtrise en musique et musicologie, spécialité chant arabe et technique de chant, montera pour la première fois sur la scène d'Ennejma Ezzahra, pour offrir à l'audience, aux côtés des musiciens de la Troupe nationale de la musique, un bouquet de chansons du «Moutrib el Khadhra» et icône nationale, Ali Riahi.

La 3e soirée sera consacrée à l'une des voix majeures de la chanson libanaise et arabe, Wadi Safi.

Le compositeur et joueur d'Oud, Mohamed Ben Saied présentera, à l'occasion de ce concert inédit à Ennejma Ezzahra, une sélection de chansons qui ont marqué le parcours de cette grande figure du tarab.

Le concert de la clôture sera signé par Mohamed Jebali qui explorera le répertoire de l'un des maîtres de la chanson arabe Mohamed Abdelwahab. Jebali est connu pour son excellente interprétation de nombreuses chansons du répertoire de Abdelwahab qui lui a valu plusieurs participations à de nombreux concerts en hommage à ce compositeur et chanteur égyptien, organisés à l'Opéra du Caire. Le Cmam informe le public que les billets achetés, lors de la précédente édition annulée, restent valables pour cette nouvelle édition.