Angola: Le gouverneur de Cuando Cubango veut que Cuchi redevienne une municipalité grenier

Cuchi — Le gouverneur de Cuando Cubango, José Martins, a appelé mercredi les agriculteurs familiaux et ceux organisés en coopératives à tout faire pour que la municipalité de Cuchi le principal grenier agricole de la province.

José Martins a lancé ce défi lorsqu'il s'exprimait à l'ouverture officielle de l'année agricole 2024/2025 dans la province de Cuando Cubango, dans la municipalité de Cuchi, située à 93 kilomètres de Menongue, chef-lieu de la province, sous le thème : « Agriculture familiale, la voie sûre pour l'augmentation durable de la production agricole».

En général, au niveau de la province de Cuando Cubango, 111 415 familles paysannes sont impliquées, pour travailler sur 167.122 hectares préparés, avec une récolte prévue de 133 700 tonnes de produits divers, parmi lesquels des céréales, des tubercules et des légumes.

A l'occasion, le gouvernant a remercié le Ministère de l'Agriculture et des Forêts pour le prompt soutien qu'il a apporté à la province de Cuando Cubango, ayant facilité la préparation d'une importante partie du territoire, ainsi que la fourniture de divers équipements grâce au financement du Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA), des actions qui permettront de concrétiser le défi.

À l'ouverture de la campagne agricole à Cuando Cubango, 17 équipements agricoles ont été financés, parmi lesquels des motoculteurs, des microtracteurs et des tracteurs d'une valeur de 450 373 983,44 kwanzas.

En plus du financement des équipements, le programme Osi Yetu comprend un fonds de roulement évalué à cinq millions de kwanzas dont chaque coopérative peut bénéficier sur demande.

Parmi les produits reçus, se distinguent les semences, les instruments de travail tels que les houes, les limes, les machettes, les motopompes et les engrais pour que, une fois de plus, la province puisse travailler la terre, garantissant la nourriture dans les communautés et réduisant les niveaux de pauvreté au sein des familles, ainsi que faire de la province un contributeur à la chaîne de production agricole nationale.

« Ce n'est pas par hasard que la province a choisi la municipalité de Cuchi pour accueillir cet acte d'ouverture officielle de la campagne agricole 2024/2025 », a souligné le gouverneur provincial, rappelant que, dans les années 1960, la municipalité se distinguait comme le grenier de la production agricole nationale et de la région de Cuando Cubango en particulier.

Il a souligné que la municipalité est riche en terres arables et en ressources en eau, qui sont des éléments fondamentaux pour le développement de l'agriculture et, à travers elle, la province pourra contribuer au processus en cours de diversification économique.

Il a souligné que l'État angolais s'engage à promouvoir l'agriculture familiale, en soutenant les paysans, tant avec des moyens pour faciliter la production qu'avec la fourniture de connaissances techniques et scientifiques pour une meilleure utilisation de la terre. A cet égard, il a évoqué le programme « Osi Yetu », terme en langue nationale Umbundu, qui signifie « Notre Terre ».

Comme l'a fait savoir le gouverneur, dans le cadre du programme susmentionné, 500 projets de Cuando Cubango ont déjà été approuvés pour financement, ce qui aidera les paysans à disposer des suppléments qui les aideront à augmenter la production agricole.

C'est pourquoi il a exhorté les agriculteurs et la population en général, dans l'intérêt de bénéficier de ce financement, à formaliser leurs demandes, auprès des administrations municipales, les offices provinciaux de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, ainsi que l'Office de Développement Économique Intégré visant à faciliter l'ensemble du processus procédural.

« Nous sommes heureux de vous remettre ce terrain, le pôle communautaire de Tchilandangombe préparé avec tout le dévouement, pour servir la communauté. L'espace préparé n'est pas encore suffisant pour l'ensemble de la population, mais nous augmenterons l'espace afin que tous les membres et les familles résidents puissent y avoir leur propre espace pour pouvoir produire », a-t-il souligné.

Dans cette localité, le gouvernement a fourni 150 hectares au profit de 300 familles, et le défi, selon le gouverneur, est d'augmenter ou d'agrandir les terres préparées, de sorte qu'au moins une famille ait un hectare et puisse obtenir le plus grand avantage.