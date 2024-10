Afrique: Sport de travail - L'ARTF du Congo racle la majorité des trophées au tournoi préparatoire aux 2es Jeux africains

Les différentes équipes de l'Agence de régulation des transferts de fonds (ARTF) ont remporté cinq coupes, le 15 octobre, à Brazzaville lors des finales du tournoi international du sport de travail. Ce tournoi de la zone Afrique centrale a servi de qualification aux 2es Jeux africains du sport de travail, prévu pour décembre prochain à Dakar.

Le tournoi international préparatoire aux 2es Jeux africains de travailleurs 2024, zone Afrique centrale, qui a été organisé par l'Organisation pour le sport du travail amateur et africain en partenariat avec la Fédération congolaise du sport de travail, s'est déroulé du 12 au 15 octobre à Brazzaville. Les équipes de l'ARTF, dans les différentes disciplines, ont prouvé positivement leur niveau lors de la compétition, dominant leurs adversaires au cours de ce tournoi qui était réservé aux équipes issues de plusieurs pays de la sous-région.

La compétition, qui a réuni de dizaines d'agents des entreprises publiques et privées, a permis à plusieurs équipes des pays de l'Afrique centrale non seulement de se préparer et de se positionner au classement, mais aussi de garantir leur place lors des Jeux africains du sport de travail qui auront lieu à Dakar au Sénégal en décembre 2024.

Le dynamisme, la cohésion, le professionnalisme et la détermination des athlètes de cette structure ont payé sur les différents terrains. Selon les champions, ce sacre marque le retour en force de leur direction en matière de compétitions réservées aux travailleurs puisque l'ARTF ne participait plus aux activités sportives.

Comme dans ces habitudes, l'ARTF à travers son directeur général, Basile Jean Claude Bazebi, n'a pas résigné sur les moyens afin de faire carton plein lors de cette compétition qualificative. Ils ont, en effet, occupé les premières places dans des disciplines phares, notamment en athlétisme hommes et dames, au basketball, à la pétanque et au futsal. « Nous sommes arrivés au bon port et les oeuvres sont palpables. C'est le résultat d'un travail bien préparé par la hiérarchie, particulièrement le directeur général et les autres responsables. Nous avons dominé tous nos adversaires sur le travail grâce à l'unité et la responsabilité de chaque athlète. Cela reflète l'image de l'ARTF », a indiqué l'un des capitaines de cette direction, Eulano Zola.

Un autre agent de l'ARTF estime, pour sa part, que les agents de l'ARTF sont au sommet de leur forme de santé puisqu'ils ont observé une rasière lors de cette compétition. Grâce aux orientations du directeur général, Basile Jean Claude Bazebi, et du comité sportif de l'entreprise. Il a expliqué que les agents de l'ARTF ont désormais les yeux braqués vers le Sénégal.

« Nous avons compris les enjeux du sport, puisque sans le sport nous ne pouvons pas être des agents productifs. Nous tendons vers l'unification de la pratique du sport au sein de notre entreprise. Depuis notre retour sur le terrain, nous sommes en train d'évoluer crescendo, puisqu'ici les responsables que nous voyons comme chefs au bureau ne sont pas les mêmes sur le terrain, parce qu'il y a de la convivialité, le partage intergénérationnel et l'harmonie. Cela nous renvoie toujours aux tâches professionnelles qui consistent à traiter les dossiers ensemble pour un meilleur résultat », a-t-il indiqué.

Les autres équipes comme celles de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont occupé la 2e place au tournoi de football à 11, derrière la formation d'Exaunel (champion). La CNSS et la Banque congolaise pour l'habitat ont respectivement terminé 2e et 3e au futsal derrière l'ARTF. Au Nzango, l'équipe des PME de la République démocratique du Congo s'est contentée de la 3e place, la Direction générale des finances et équipements puis la Direction générale du contrôle budgétaire (Congo) ont respectivement partagé les deux premières places.

Le président de la Fédération congolaise du sport de travail, Alain Romald Atipot, a apprécié l'ambiance qui a prévalu durant cette compétition. Il a déclaré que chaque équipe sort de cette compétition gagnante, puisque l'objectif c'est également la convivialité et l'harmonie entre les participants. Au nom du ministre chargé des Sports et de l'Education physique, le directeur des activités sportives, Gin-Clord Samba Samba, a indiqué, avant de clôturer ce tournoi, que le sport contribue certes à l'amélioration du bien-être, mais aussi dans l'amélioration des performances

Notons que les études scientifiques sur le sujet du sport en milieu professionnel démontrent les bienfaits de la pratique sportive sur l'élimination de l'absentéisme, la diminution du stress au travail, la prévention des troubles musculo-squelettiques, la cohésion des équipes, ou encore la productivité de l'entité publique ou privée. A ce titre, il convient de rappeler qu'il existe au Congo des tournois, des championnats et des ligues sportives en milieu sportif qui, outre les bienfaits retirés par la pratique sportive, favorisent le brassage et le vivre-ensemble entre les travailleurs venus de différents départements et de différentes entreprises. L'équipe d'organisation de cette compétition a mis tout en oeuvre pour permettre aux équipes de donner le meilleur d'elles-mêmes dans le but d'aller faire de belles prestations lors des Jeux africains.