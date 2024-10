Afrique: Lutte contre l'exclusion sociale - Bamako accueille le Forum africain des personnes de petite taille

La deuxième édition du Forum africain des personnes de petite taille se tient, du 14 au 18 octobre, à Bamako au Mali, en vue de lutter contre l'exclusion et d'améliorer la condition sociale des personnes handicapées, selon les autorités maliennes.

Plusieurs pays africains participent à l'évènement, placé sous le parrainage de Toure Lobbo Traoré, ancienne première dame du Mali, autour de la thématique suivante : « Contribuer à l'amélioration des conditions sociales des personnes vivant avec handicap : cas des personnes de petite taille ».

En plus du Mali, les participants sont venus de douze pays : (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, la République du Congo, Guinée, Bénin, Liberia, Mauritanie, Niger, Ghana, Togo, Sénégal). La ministre malienne de la Santé, Assa Badiallo Touré, a mis l'accent sur l'adoption de décrets permettant aux personnes handicapées d'accéder à des postes et fonctions de responsabilités. « Cette volonté d'émancipation montre à combien de fois le chef de l'État tient à l'égalité et l'équité entre les fils du Mali », a-t-elle affirmé.

La présidente du Forum africain des personnes de petite taille, Diarra Kady Barry, a rappelé que « ce rendez-vous africain se veut un cadre d'échanges et de plaidoyer auprès des autorités africaines et des bailleurs de fonds sur la situation socioprofessionnelle des personnes de petite taille ». Par la même occasion, elle a encouragé les membres des associations de personnes vivant avec un handicap à vivre pleinement leur handicap.

%

Pour sa part, la vice-présidente de la FEMAPH, Konaté Ina Guissé, a félicité les autorités de la transition pour le choix de quatre personnes vivant avec un handicap à siéger au sein du Conseil national de la transition du Mali.

De son côté, la représentante résidente de l'ONU-Femmes au Mali, Marie Goreth Mizigama, a encouragé les actions de l'association des personnes de petite taille. Pour elle, le forum est « l'occasion d'échanger de façon éducative tout en montrant le rôle de la femme de petite taille dans le renforcement du développement socio- économique ». Elle a appelé au « strict respect des droits fondamentaux de tout un chacun », en l'occurrence ceux des personnes vivant avec handicap.

Le médecin Colonel Assa Badiallo Touré s'est réjoui de la présence des pays africains qui servira de cadre pour « les propositions concrètes et pérennes » afin « d'informer, sensibiliser et de faire le plaidoyer auprès des gouvernements » pour le renforcement des politiques en faveur des personnes vivant avec handicap.

Le ministre de la Santé et du Développement social a exprimé sa joie et félicité le président de la transition et son Premier ministre d'avoir cru en la capacité intellectuelle et physique des personnes vivant avec handicap avec l'adoption de décrets permettant à celles-ci d'occuper des postes et fonctions de responsabilités.