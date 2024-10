Afrique Centrale: RDC/Ouganda - Signature du premier avenant relatif à la modernisation des routes

Il s'est tenu à Kinshasa la signature du premier avenant de l'Accord du projet de développement relatif à la modernisation des routes Mpondwe/Kasandi-Beni, Beni-Butembo, Bunagana-Rutshuru-Goma entre le ministre d'État, ministre des Infrastructures de la République démocratique du Congo (RDC) et son homologue des Infrastructures, Travaux publics et Transports de la République d'Ouganda, le 16 octobre.

Les deux parties se sont retrouvées afin d'examiner des progrès et défis liés à la construction et modernisation de ces routes. Alexis Gisaro et Édouard Katumba sont passés à la signature du document de ce projet qui vise l'importance stratégique pour l'intégration économique et la connectivité entre les deux nations. Après des délibérations sur l'état actuel du projet et conformément aux dispositions énoncées dans l'accord bilatéral de développement du projet, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'engagement à respecter l'application de la disposition qui exempte le projet du paiement de toutes taxes, droits, frais ou autres prélèvements pour tous les biens, matériaux et services y relatifs.

Ces deux gouvernements reconnaissent également l'importance d'assurer le dégagement en temps opportun de l'emprise de construction et fournir à l'entrepreneur suffisamment de sites d'emprunt et d'extraction des matériaux, les carrières et les sites de campement. Aussi, renforcer les mesures de sécurité, former un comité restreint de supervision au sein du comité de pilotage multisectoriel, renforcer des mécanismes de communication de rapport, planifier d'urgence et atténuer les risques font partie également des résolutions.

La RDC et la République soeur d'Ouganda sont convaincues que, grâce à une collaboration continue, à des actions rapides pour résoudre les défis en suspense et à l'automatisation du comité de supervision proposé, elles atteindront les objectifs fixés dans l'accord bilatéral de développement de projets. Notons que les deux nations veulent passer à une vitesse supérieure en soutenant pleinement la mise en oeuvre réussie du projet routier Kasindi (frontière) - Beni ( 80km), Beni - Butembo( 54km) et Bunagana (frontière) - Rutshuru - Goma (89km) dans la partie Est de la mère patrie.