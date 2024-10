Cote d'Ivoire: Un an de leadership du Dr Robert Beugré Mambé à la Primature - Bilan et perspectives

Cela fait déjà un an que le Dr Robert Beugré Mambé a été nommé Premier Ministre de la République de Côte d'Ivoire, succédant ainsi à un rôle crucial dans la gestion des affaires de l'État. À l'occasion de cet anniversaire, le Chef du gouvernement a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui par le Président Alassane Ouattara et le peuple ivoirien, tout en faisant un bilan des réalisations de son équipe au cours des douze derniers mois.

Son mandat a débuté dans un contexte de fortes attentes, avec une feuille de route claire : concrétiser la vision du Président Ouattara à travers des actions tangibles. Dès le début de son exercice, le Dr Mambé a placé son action sous la guidance divine, soulignant que c'est la foi et la prière qui ont éclairé chacune de ses décisions, permettant ainsi une gouvernance basée sur la proximité avec les populations et un pragmatisme certain.

L'une des réalisations marquantes de cette première année reste l'organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023, un événement d'envergure internationale qui a permis de renforcer l'image de la Côte d'Ivoire sur la scène africaine et mondiale. En parallèle, le Premier Ministre et son gouvernement ont accéléré la mise en oeuvre des grands chantiers nationaux, notamment en matière d'infrastructures, de réformes structurelles et de projets phares destinés à soutenir le développement économique et social du pays.

%

Le bilan économique du Premier Ministre Mambé témoigne de solides progrès dans plusieurs domaines clés. Parmi eux, la sécurité alimentaire et la lutte contre la vie chère occupent une place prépondérante dans son agenda, avec des actions visant à renforcer la production locale et à stabiliser les prix des produits de première nécessité. De plus, la formation et l'emploi des jeunes ainsi que l'autonomisation des femmes demeurent des priorités. Le gouvernement continue de déployer des initiatives pour créer des opportunités économiques et sociales dans tout le pays.

Sur le plan économique, la transformation structurelle de la Côte d'Ivoire est également en marche, avec des réformes ambitieuses visant à moderniser les secteurs clés et à attirer davantage d'investissements. « Les bases solides que nous avons posées au cours de cette année ne sont qu'un début », a souligné le Dr Mambé. « Nous devons poursuivre sur cette lancée avec plus d'engagement, plus de travail et surtout plus de solidarité pour relever les défis à venir ».

Au-delà des progrès matériels, le Premier Ministre a insisté sur l'importance de maintenir un climat social apaisé dans le pays. La stabilité et la paix sociale sont des conditions indispensables pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer sa marche vers l'émergence, un objectif qui reste au cœur de l'action gouvernementale.

En conclusion, Dr Robert Beugré Mambé a exprimé sa profonde reconnaissance envers le Président Alassane Ouattara, les membres de son gouvernement, et surtout le peuple ivoirien, pour le soutien continu dont il bénéficie. Il a également renouvelé son engagement à poursuivre les efforts pour construire une Côte d'Ivoire prospère, unie et solidaire, sous la bénédiction du Tout-Puissant.