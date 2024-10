Sénégal: Les états généraux de l'industrie et du commerce se sont ouverts à Diamniadio

Diamniadio — Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Guèye Diop, a procédé, jeudi, à Diamniadio (ouest), au lancement des états généraux de l'industrie, du commerce et des PME, en présence de représentants d'institutions partenaires de l'État et du secteur privé sénégalais.

Les ambassadeurs du Japon et du Royaume-Uni sont intervenus au début de la concertation nationale de deux jours en partageant les expériences de leurs pays respectifs dans ces secteurs d'activité.

Le ministère du Commerce et de l'Industrie veut recueillir les avis, les propositions et recommandations des commerçants et des industriels, de ses partenaires techniques et financiers aussi, afin de définir une nouvelle politique nationale pour ces branches de l'économie du pays, "à l'horizon 2050", a dit Serigne Guèye Diop.

Il s'agira, a-t-il affirmé, de faire un "diagnostic complet" de l'industrie, du commerce et des PME, selon lui.

L'accès au financement et les coûts de l'énergie font partie des nombreuses questions sur lesquelles porteront les états généraux, a dit M. Diop.

Selon lui, à la suite de cette concertation, le ministère va organiser en décembre prochain un forum au cours duquel l'État, ses partenaires économiques et financiers, ainsi que le secteur privé sénégalais tenteront de trouver les sources de financement de la politique industrielle et commerciale du pays.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a procédé à un recensement des entreprises en difficulté et de celles fermées récemment, avant de tenir les étaux généraux.

Le but de ce recensement est d'identifier les obstacles au développement de l'industrie et du commerce.