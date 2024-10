Sénégal: Débordements du fleuve - Le gouverneur de Saint-Louis au chevet des populations impactées

Richard- Toll — Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassane Sall, s'est rendu mercredi au chevet des habitants et producteurs des communes de Gaé et Richard-Toll impactés par la montée des eaux du fleuve Sénégal, pour leur apporter le soutien et la compassion de l'Etat.

"Depuis hier, nous faisons le tour de la région pour nous enquérir de la situation des sinistrés rapportée par les différents préfets. Beaucoup d'habitants ont déclaré avoir subi des dégâts causés par la montée des eaux du fleuve Sénégal", a-t-il dit.

Le gouverneur s'est rendu dans les communes de Gaé et Richard-Toll, où il a pu constater l'avancée des eaux par endroitS, endommageant des habitations et aménagements agricoles.

Il était accompagné du préfet du département de Dagana, Ibrahima Ismail Ndiaye, d'un représentant de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve et de la Falémé (SAED) et de responsables des services déconcentrés de l'Etat.

Al Hassane Sall précise que cette visite représente pour lui l'occasion "d'apporter de la compassion et du réconfort aux populations impactées" et aux agriculteurs dont les aménagements ont été engloutis par les eaux du fleuve Sénégal.

Il explique que par cette présence, l'Etat du Sénégal, à travers les administrations et les collectivités territoriales "veut marquer sa présence à côté de sa population pour les accompagner dans ces moments difficiles".

"Je m'engage à être aux côtés des populations pour prendre en charge cette situation de crise en apportant le concours de l'Etat en termes de matériel, mais également de modes d'assistance en vivres pour que ces populations ne se sentent pas seules en de pareilles situations", a soutenu M. Sall.