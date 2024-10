Afrique de l'Ouest: Journée portes ouvertes sur les résolutions 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies et suivantes sur les femmes, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel

À Freetown, le Représentant spécial Leonardo Santos Simão et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Sierra Leone, S.E.M. Timothy Kabba, ont discuté avec des femmes et des jeunes leaders des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Résolution 1325 (2000) et suivantes

Le 15 octobre 2024, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Leonardo Santos Simão, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Sierra Leone, S.E.M. Timothy Kabba, ont co-présidé, à Freetown, capitale de la Sierra Leone, la Journée portes ouvertes régionale sur les résolutions 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions ultérieures sur le genre, les femmes, les jeunes, la paix et la sécurité.

La 15ème édition de la Journée Portes Ouvertes Régionale a réuni environ 150 femmes et jeunes leaders d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, y compris celles des zones rurales ainsi que des acteurs d'organisations de la société civile. La Journée Portes Ouvertes de cette année a été rehaussée par la participation de S.E. Fatoumata Jallow-Tambajang, ancienne Vice-Présidente de la République de Gambie ; M. Isata Mahoa, ministre de la Condition féminine et de l'enfance et M. Mohamed Orman Bangura, ministre de la Jeunesse de la Sierra Leone.

Représentant S.E. Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, S.E. Timothy Kabba, a déclaré lors de la séance d'ouverture que « le parcours de la Sierra Leone dans la promotion des droits des femmes, de l'autonomisation des jeunes et de la paix est profondément lié au programme de transformation des résolutions 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, Paix et sécurité (2000) et 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité (2015).

Il a ajouté que « la Sierra Leone reste déterminée à promouvoir le programme sur les femmes, la paix et la sécurité ». Il a en outre souligné que « grâce au Plan d'action national sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et aux lois progressistes telles que la Loi sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, nous avons réalisé des progrès notables dans le renforcement de la participation des femmes au leadership, à la consolidation de la paix et à la prise de décision ».

« Alors que nous engageons le dialogue au cours de ces réunions, réaffirmons notre détermination collective à construire une Afrique de l'Ouest et un Sahel plus inclusifs, plus sûrs et plus pacifiques. Nous devons continuer à soutenir les femmes et les jeunes en première ligne de la paix et de la sécurité, en veillant à ce qu'ils disposent des plateformes et des opportunités nécessaires pour contribuer pleinement à nos progrès communs », a-t-il conclu son intervention.

Faisant écho à la déclaration de S.E.M. Timothy Kabba, le Représentant spécial, M. Simão, a souligné que « les Journées portes ouvertes régionales sur la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité sont l'occasion de réaffirmer notre engagement à soutenir la participation des femmes à l'édification de sociétés pacifiques et prospères ».

Et d'ajouter que « notre responsabilité est de veiller à ce que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la prévention des conflits, à la paix et à la sécurité, telles que les résolutions 1325 (2000), 2250 (2015) et suivantes, soient pleinement mises en oeuvre afin que les femmes et les jeunes, en particulier les jeunes femmes, soient non seulement inclus, mais qu'ils soient au coeur des efforts de consolidation de la paix et de développement ».

Les participants ont discuté des perspectives de la sous-région pour mieux contribuer aux efforts nationaux et régionaux de prévention et de résolution des conflits, et de la manière d'accélérer la pleine participation des femmes, y compris les jeunes femmes, dans la prévention des conflits et les processus de paix, les transitions politiques et d'autres domaines clés liés au développement dans la sous-région.

Des femmes des zones rurales du Sahel ont livré des témoignages mettant en évidence l'impact de l'extrémisme violent et du terrorisme sur les femmes, les jeunes et les enfants. Tandis que d'autres participants ont informé sur le contexte difficile de paix et de sécurité dans leurs localités. D'autres expériences positives de mobilisation des femmes locales dans les activités de consolidation de la paix en Sierra Leone ont également été partagées en tant que bonnes pratiques à promouvoir.

Dans leurs interactions avec les deux responsables, les femmes et les jeunes leaders ont souligné la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont recommandé la création d'un fonds dédié pour soutenir la mise en oeuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité, en particulier l'engagement des femmes pour la paix, et pour renforcer la participation des femmes dans le cadre des mécanismes de dialogue et de médiation existants au niveau régional et dans les municipalités et dans les régions. Ils ont également appelé les gouvernements de la sous-région à redoubler d'efforts pour mettre fin au terrorisme et à l'extrémisme violent, et à promouvoir les échanges intergénérationnels afin que les femmes expérimentées puissent passer le flambeau aux jeunes générations.

En réponse aux préoccupations exprimées par les femmes, M. Simão a réitéré l'engagement des Nations Unies à continuer de préconiser et d'appuyer toutes les initiatives et tous les plans d'action en vue de la mise en oeuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et des résolutions ultérieures. « En unissant nos efforts et en renforçant notre mobilisation par l'engagement de chacun d'entre nous, nous pouvons progresser vers cet objectif commun », a-t-il déclaré.

Organisées depuis 2010 par l'UNOWAS, en partenariat avec ONU Femmes et d'autres entités des Nations Unies dans la région, les Journées Portes Ouvertes Régionales sont un cadre d'échange où les femmes et les jeunes leaders partagent avec de hauts responsables de l'ONU et des organisations régionales leurs expériences, leurs préoccupations et leurs priorités dans le cadre de la mise en oeuvre des résolutions 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies et suivantes sur les femmes, la paix et la sécurité.