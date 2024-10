Afrique de l'Ouest: BRVM - Les indices de la bourse renouent avec la hausse ce jeudi 17 octobre 2024.

Après plusieurs jours de baisses, les indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce jeudi 17 octobre 2024.

L'indice composite a ainsi progressé de 0,25% à 263,49 points contre 262,83 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 0,30% à 130,83 points contre 130,44 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé fortement de 0,97% à 111,85 points contre 110,78 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une augmentation de 23,793 milliards FCFA, se situant à 9 564,191 milliards FCFA contre 9 540,399 milliards FCFA le mercredi 16 octobre 2024.

Quant à celle du marché obligataire, elle s'est établie à 10 571,919 milliards FCFA contre 10 573,589 milliards FCFA la veille.

La valeur des transactions s'est, de son côté, élevée à 1,590 milliard FCFA contre 854,455 millions FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 5,05% à 1 040 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 4,90% à 10 700 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,63% à 1 130 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 3,32% à 2 335 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 2,94% à 525 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 2,70% à 14 590 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,89% à 3 900 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 1,20% à 6 605 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 0,88% à 3 965 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 0,57% à 3 480 FCFA).