Afrique: Les pays africains sont invités à coopérer avec l'Éthiopie pour partager leurs expériences en matière de maintien de la paix

Addis Abeba — Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, Abdel-Fatau Musah, a souligné l'importance pour les pays africains de s'engager avec l'Éthiopie pour partager leurs expériences en matière de maintien de la paix. Il a félicité l'Éthiopie pour son leadership en matière de paix et de sécurité, soulignant en particulier son rôle de contributeur majeur de troupes aux missions de l'ONU et africaines, notamment en Somalie et dans d'autres zones de conflit.

Musah a souligné l'importance de la récente Conférence des ministres africains de la défense qui s'est tenue à Addis-Abeba, exprimant sa gratitude à l'Éthiopie pour avoir accueilli l'événement. Il a souligné la nécessité d'une collaboration entre les pays africains pour tirer les leçons des réalisations de l'Éthiopie, en particulier dans le contexte des crises en cours au Soudan, en Libye et au Sahel, qui constituent des menaces importantes pour la stabilité du continent.

Il a souligné que la conférence offrait une plate-forme cruciale pour discuter des stratégies visant à relever les défis sécuritaires de l'Afrique et a mis en avant l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité, y compris la création de forces régionales en attente. Musah a mentionné les prochaines réunions des ministres de la défense et des finances pour renforcer les efforts de lutte contre le terrorisme au sein de la CEDEAO.

En outre, il a noté que le Conseil de sécurité de l'ONU a accepté de soutenir les opérations de paix menées par l'Afrique en lui fournissant un financement prévisible, ce qui constitue une occasion de renforcer la Force africaine en attente. Musah a conclu en établissant un lien entre la sécurité et le développement, affirmant que sans stabilité, l'Afrique aurait du mal à se développer et à intégrer sa jeunesse dans les projets de développement.