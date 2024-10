Ethiopie: Les touristes internationaux sont attirés par la richesse du patrimoine et la beauté du pays

Addis Abeba — Les touristes internationaux visitant l'Éthiopie ont exprimé un immense enthousiasme pour la riche histoire, la culture et les paysages époustouflants du pays, et beaucoup d'entre eux ont promis d'y retourner. Les voyageurs des États-Unis, d'Israël et d'Afrique du Sud ont souligné les attraits uniques de l'Éthiopie lors de visites de sites comme le Musée national d'Éthiopie.

Sejla Lsanovic, une visiteuse des États-Unis, a salué le développement d'Addis-Abeba et l'hospitalité chaleureuse de ses habitants. « Je me sens chez moi », a-t-elle déclaré, appréciant la diversité et la convivialité rencontrées tout au long de ses voyages. Lsanovic a apprécié la cuisine traditionnelle éthiopienne, en particulier l'injera avec du shiro, et a trouvé les objets préservés du musée captivants.

Le touriste israélien Constantin Kalinovsky a fait écho à ces sentiments, soulignant la riche histoire culturelle qu'il a découverte au musée et exprimant son impatience d'explorer des régions au-delà de la capitale, comme le parc national de Bale Mountain. Il a apprécié l'ouverture d'esprit du peuple éthiopien, qui lui a fourni des informations précieuses lors de sa visite.

Amaarah Garda, d'Afrique du Sud, a souligné le statut de l'Éthiopie en tant que seule nation africaine jamais colonisée, en soulignant les objets historiques qu'elle a rencontrés qui reflètent la résilience et le patrimoine du pays.

Ces témoignages révèlent le potentiel de l'Éthiopie en tant que destination touristique de premier ordre, mettant en valeur son remarquable patrimoine culturel et sa beauté naturelle. Alors que le pays continue de développer son infrastructure touristique, il est bien placé pour attirer encore plus de visiteurs en quête d'expériences authentiques et inoubliables.