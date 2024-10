Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Octobre 2024

Côte d’Ivoire : Conseil national de sécurité- Des progrès dans la lutte contre l'insécurité et la violence en milieu universitaire

Une réunion du Conseil national de sécurité (Cns) s'est tenue, ce jeudi 17 octobre 2024, au Palais de la Présidence, sous la présidence de Sem Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Au cœur des discussions, la situation sécuritaire du pays, marquée par des améliorations notables. Le Conseil a souligné avec satisfaction la baisse de l'Indice général de Sécurité, qui est passé de 1,5 en juin à 1,2 en septembre 2024, soit une réduction de 20%. Cette évolution résulte des nombreuses opérations de sécurisation menées par les Forces de Défense et de Sécurité. Parmi ces interventions, on note la saisie de plus d'une tonne de cannabis et la destruction de matériels liés à l'orpaillage illégal. De plus, plus de 600 individus ont été interpellés pour des délits variés, tels que la cybercriminalité et le non-respect du Code de la route. Concernant la violence en milieu universitaire, le Conseil a examiné les mesures prises suite à l’assassinat de deux membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci). (Source : fratmat.info)

Libye : Eliminatoire CAN 2025- La CAF saisit son jury disciplinaire pour enquêter sur les expériences vécues par les Super Eagles en Libye

%

La Confédération africaine de football (CAF) a saisi son Jury disciplinaire pour investiguer sur le traitement vécu par l'équipe nationale de football du Nigeria et son staff à leur arrivée en Libye, a appris Abidjan.net ce jeudi 17 octobre 2024.Arrivés en Libye dans le cadre du match comptant pour la 4e journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2025, les « Super Eagles » disent être victimes de « traitement inhumain » depuis leur arrivée dans ce pays. Ainsi, les joueurs, en accord avec leur staff, ont refusé de jouer le match prévu pour le mardi 15 octobre à Benghazi contre les Chevaliers de la Méditerranée, saisis par courrier officiel les instances de la CAF et sont retournés à Abuja. (Source : alome.com)

Togo : Produits sanguins- Face au trafic et à la spéculation, des mesures annoncées

Au Togo, le processus de distribution des stocks de produits sanguins va faire l’objet d’un contrôle destiné à vérifier l’application effective des dispositions en vigueur. Des instructions ont été données dans ce sens aux services compétents, a annoncé mardi 15 octobre, le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Tchin Darre. La décision intervient, à la suite du constat de pratiques répréhensibles observées dans le secteur : “Les produits sanguins destinés à sauver des vies humaines font l’objet de trafic illicite et de spéculation par certaines structures sanitaires et des agents véreux”, a en effet dénoncé le ministre, qui a rappelé les principes du processus. (Source : alome.com)

Tchad : Affaires militaires- Plusieurs hauts responsables sécuritaires évincés par décret

Plusieurs hauts responsables de forces de défense et de sécurité au Tchad ont été évincés mercredi soir par un décret du président Mahamat Idriss Déby, quelques jours après le limogeage du ministre de la sécurité. Le directeur général de la police, le directeur général de la gendarmerie, des chefs d’état major général des armées ainsi que des commandants de la garde nationale nomade du Tchad, ont tous été «appelés à d’autres fonctions» mercredi, sur décision du président Déby. Samedi, la télévision d’Etat avait déja annoncé le remplacement du ministre de la sécurité Mahamat Charfadine Margui par le général Ali Ahmat Akhabache dans le cadre d’un remaniement ministériel limité. (Source : alibreville.com)

Rca : Inondations - Le gouvernement alerte sur le risque d’inondations « dévastatrices »

En Centrafrique, la montée des eaux du fleuve Oubangui a atteint jeudi un niveau critique, selon un bulletin d’alerte du gouvernement qui craint des inondations « dévastatrices » et invite les riverains concernés à évacuer. ( Source : abangui.com)

Niger : Inondations- 15 octobre, près de 1,5 million de personnes sinistrées dont 1.3 million assistées dans les 8 régions

Présidée par le 1er vice-président, le ministre des transports et de l’équipement, le Col-major Salissou Mahaman, la 9ème réunion du comité national de prévention et de gestion des inondations s’est tenue ce mercredi 16 octobre 2024 dans la salle de banquet de la primature.La situation des sinistrés à date, les appuis aux sinistrés et, les préparatifs de la rentrée scolaire étaient à l'ordre du jour de cette 9ème rencontre. Ainsi, à la date du 16 octobre 2024 on dénombre 1.447.525 personnes sinistrées. Dans le cadre de l’assistance à ces sinistrés, à la date du 15 octobre 2024, le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, à travers la CCA, a appuyé 190.812 ménages totalisant 1.397. 665 personnes sinistrées dans les 8 régions, soit environ 97% de la cible et ce sur fonds propres de l’Etat.( Source : Anp)

Sénégal : Inondations à Bélli Diallo - Les populations sinistrées en quête de refuges

Les habitants du village de Bélli Diallo, dans la commune de Ogo (Matam), sont obligés de se réfugier sous des arbres, en attendant l’installation de tentes de fortune, après que les eaux du fleuve Sénégal les ont chassés de leurs habitations. Le village de Bélli Diallo est situé à trois kilomètres de la commune de Matam, sur la piste menant vers le Dandé Mayo. Depuis quelques jours, les maisons, littéralement envahies par les eaux de crue, se sont totalement vidées de leurs occupants. Devenus des sans-abris en l’espace de quelques heures, les habitants n’ont eu d’autre choix que de se réfugier sous des arbres, à la merci de la pluie et du vent. (Source : Aps)

Bénin : Politique- Après un long moment d’absence, le ministre Jean Michel Abimbola annoncé à Cotonou

Après un long moment d’absence du territoire béninois, le ministre Jean Michel Abimbola est annoncé à Cotonou ce jeudi 17 octobre 2024 au soir. Le ministre de la Culture et du Tourisme, Jean Michel Abimbola, pourrait bien fouler le sol béninois ce jeudi soir via Air France après plusieurs mois d’absence. Son avion va atterrir à l’aéroport Bernadin Cardinal Gantin dans quelques minutes. Son absence avait suscité de vives polémiques au point de faire réagir le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngtbédji. Pour ce dernier, Jean Michel Abimbola est permissionnaire. (Source :acotonou.com)