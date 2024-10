La Confédération Africaine de Football a révélé que le tirage au sort de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, qui se déroulera au Maroc cette année, aura lieu au Complexe Mohamed VI à Salé, ce vendredi 18 octobre 2024.

L'événement débutera à 12h00, heure locale (11h00 GMT) et sera retransmis en direct sur les plateformes numériques de la CAF ainsi que sur des réseaux partenaires, incluant CAF TV, la chaîne YouTube officielle de la CAF.

La phase finale de la compétition se déroulera du 9 au 23 novembre 2024, au Maroc.

La quatrième édition du tournoi verra la participation de cinq nouveaux clubs, parmi lesquels les Aigles de la Médina (Sénégal), EDO Queens (Nigeria), University of Western Cape (Afrique du Sud), Tutankhamun (Égypte) et Commercial Bank of Ethiopia FC (Éthiopie).

Les participants réguliers incluent les Mamelodi Sundowns, deux fois championnes d'Afrique du Sud, les championnes 2022 et hôtes ASFAR du Maroc, ainsi que le TP Mazembe de la RD Congo, qui fait son retour après avoir manqué la dernière édition en Côte d'Ivoire.

Dans le but d'apporter une dimension historique et inspirante à l'événement, Fatiha Laasiri, ancienne joueuse de l'ASFAR et actuelle coach assistante de l'équipe nationale féminine U-23 du Maroc, participera au tirage au sort en tant qu'assistante. Pionnière du football féminin au Maroc, Laasiri est reconnue pour son apport à l'évolution de ce sport et sert de modèle aux jeunes footballeuses à travers l'Afrique.

Détails de l'événement :

Date : Vendredi 18 octobre 2024

Heure : 12h00 (heure locale du Maroc) - 11h00 GMT

Lieu : Complexe Mohamed VI, Salé, Maroc

Invitée spéciale : Fatiha Laasiri, Ancienne joueuse de l'ASFAR et entraineur adjointe de l'équipe nationale féminine U-23 du Maroc