Maroc: L'AMSAT et la Fondation OCP unissent leurs efforts pour l'inclusion scolaire des enfants trisomiques

Rabat — L'Association Marocaine de Soutien et d'Aide aux Trisomiques (AMSAT) et la Fondation OCP ont présenté, jeudi à Rabat, un projet intitulé "Favoriser l'inclusion éducative : réinventons le parcours des jeunes trisomiques grâce à des pratiques pédagogiques innovantes".

Ce programme, qui s'étalera sur trois ans, vise à améliorer l'intégration scolaire de 160 enfants trisomiques dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, dans le cadre des efforts soutenus pour promouvoir une éducation inclusive au Maroc.

Un atelier rassemblant divers partenaires institutionnels, des associations, des professionnels du secteur social, ainsi que les familles des enfants trisomiques, a été organisé à cette occasion. Cet événement témoigne de l'engagement constant des acteurs impliqués en faveur de l'inclusion éducative, avec la mise en place d'une série d'actions concrètes visant à favoriser l'intégration scolaire des jeunes trisomiques au Maroc.

Le projet s'articule autour de plusieurs axes clés. Il prévoit la mise en place d'un programme d'inclusion dans les écoles de la région, permettant aux enfants trisomiques de participer aux activités scolaires régulières, favorisant ainsi leur interaction avec leurs pairs. Il comprend également le renforcement des compétences des enseignants afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de ces enfants et d'adapter leurs méthodes pédagogiques.

Par ailleurs, des ressources pédagogiques adaptées seront développées et mises à disposition, accompagnées de programmes de maintien des acquis scolaires pour assurer la continuité de l'apprentissage.

Un accompagnement spécifique sera également proposé aux familles, avec des échanges réguliers pour les préparer au mieux à la scolarisation de leurs enfants.

Enfin, le projet inclut une sensibilisation accrue de la société civile, visant à promouvoir une meilleure compréhension des capacités et des besoins des personnes trisomiques.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'AMSAT, Najib Amor, a souligné l'importance de ce partenariat d'envergure, affirmant que le projet constitue une avancée significative pour les enfants trisomiques de plus de cinq ans, en leur offrant un accompagnement global.

Il porte non seulement sur la scolarisation de ces enfants, mais aussi sur des programmes de rééducation et une collaboration avec les écoles ordinaires, a affirmé M. Amor, ajoutant que la Fondation OCP s'engage pleinement à garantir à ces enfants les meilleures chances de réussite.

Pour sa part, la directrice du pôle éducation de la Fondation OCP, Souad Azaroual, a exprimé l'engagement et la volonté de la Fondation de promouvoir l'inclusion des enfants trisomiques dans la société, tout en veillant à leur épanouissement scolaire et social.

"Chaque enfant est porteur de rêves et d'aspirations qui méritent d'être réalisés", a-t-elle estimé, soulignant que l'accès équitable à une éducation de qualité est un droit fondamental qui permet non seulement le développement académique, mais aussi l'autonomie et l'intégration sociale des enfants trisomiques".

"Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour un avenir meilleur et plus inclusif", a ajouté Mme Azaroual.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour la prise en charge précoce des enfants porteurs de trisomie 21, afin d'améliorer leur développement et leur intégration future. Convaincus que l'éducation inclusive est un pilier essentiel pour assurer l'égalité des chances et lutter contre les discriminations, les partenaires aspirent, à travers ce projet, à transformer la vie des enfants trisomiques.

À travers cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du programme national d'éducation inclusive, les partenaires visent à bâtir un modèle exemplaire d'inclusion scolaire, en collaboration avec l'Académie Régionale de l'Éducation et de la Formation de Rabat-Salé-Kénitra, les familles, les institutions publiques et les associations locales.

En investissant dans des pratiques pédagogiques novatrices, l'AMSAT et la Fondation OCP espèrent non seulement contribuer à l'épanouissement personnel et scolaire des jeunes trisomiques, mais aussi favoriser une transformation positive des mentalités et des pratiques sociales. Ce projet permettra ainsi de renforcer les fondements d'une société plus inclusive et solidaire, tout en offrant à chaque enfant un accompagnement personnalisé adapté à ses besoins spécifiques.