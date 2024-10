Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Le Cns enclenche la dissolution de la Fesci

La réunion du Conseil national de sécurité (Cns) tenue le jeudi 17 octobre 2024, au Palais de la Présidence de la République, sous la présidence du Chef de l'État, Sem Alassane OUATTARA. A l'issue de cette rencontre stratégique, le Cns a enclenché le processus de dissolution de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire,(Fesci).

En effet, selon le communiqué final de la réunion du Cns, lu par Fidèle Sarassoro, il a entériné la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines dont la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci), sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique

« Dans une communication, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fait plusieurs propositions, notamment, la réhabilitation des anciennes universités, grandes écoles publiques et cités universitaires ainsi que la réattribution des chambres universitaires selon un processus d'admission et de réadmission qui devra prendre en compte des critères tels que les résultats académiques, l'âge et la vulnérabilité sociale. Le ministre a en outre proposé la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines », précise le communiqué final.

« Le Conseil national de sécurité a entériné ces propositions. A cet égard, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre de ces mesures », ajoute le document. En outre, le communiqué indique qu'environ 5 mille individus irrégulièrement logés dans les cités universitaires d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa ont été expulsés après l'opération d'assainissement des campus universitaires de Côte d'Ivoire.

Le bilan de ces mesures gouvernementales en milieu universitaire fait état de l'interpellation et le déferrement au parquet d'Abidjan Plateau de 17 étudiants dont Kambou Sié, le secrétaire général de la Fesci dans le cadre des enquêtes sur les assassinats des deux étudiants et l'expulsion d'environ 5000 individus irrégulièrement logés dans les cités universitaires d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa. Selon certaines sources très crédibles, Kambou Sié serait interné à la prison civile de Sassandra, ville du sud – ouest ivoirien.

Aussi, le communiqué a fait savoir que le conseil national de sécurité a arrêté plusieurs autres décisions concernant l'actualité sur les campus universitaire.

Il s'agit entre autres de, maintenir la décision d'interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales estudiantines et scolaires sur l'ensemble du territoire national, procéder à l'arrestation dans les meilleurs délais de toutes les personnes impliquées dans le meurtre des deux étudiants en vue de les traduire devant les tribunaux et poursuivre avec vigueur l'assainissement des campus universitaires en vue d'éliminer toutes les pratiques illégales.