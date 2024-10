Maroc: Rabat - Vernissage de l'exposition 'Sala, Trésors cachés d'une cité marocaine antique'

Rabat — Le vernissage de l'exposition "Sala, Trésors cachés d'une cité marocaine antique" a eu lieu, jeudi à Rabat, au Musée de Bank Al-Maghrib.

Cette exposition, dont la cérémonie de vernissage a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités dont le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, et le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, propose aux visiteurs une immersion dans l'histoire millénaire de la cité antique de Sala, un site archéologique emblématique et un témoin de la richesse culturelle inestimable du Maroc.

Conçue dans le cadre de la démarche scientifique du Musée de Bank Al-Maghrib, cette exposition, qui se tient du 17 octobre 2024 au 30 avril 2025, poursuit l'objectif de mettre en lumière les trésors historiques des cités marocaines emblématiques.

Après avoir révélé les merveilles d'Aghmat et de Sijilmassa, le Musée oriente ses projecteurs sur Sala, une cité d'une importance capitale pour l'histoire et le patrimoine marocains, en proposant de redécouvrir à travers cette exploration immersive, ce joyau antique, souvent méconnu du grand public.

A cette occasion, le directeur des musées de Bank Al-Maghrib, Rochdi Bernoussi, a indiqué que cette exposition s'inscrit dans le cadre d'un ensemble d'expositions consacrées aux villes antiques du Maroc.

La ville antique de Salé constitue un lien important pour la compréhension de l'histoire ancienne du Maroc car elle a connu un ensemble de civilisations dont, la phénicienne, la berbère et la romaine, outre diverses civilisations islamiques, a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse.

Selon M. Bernoussi, l'objectif de cette exposition est non seulement de révéler le rôle central de Sala dans l'histoire antique du Maroc, mais aussi de valoriser l'importance du patrimoine archéologique national et de souligner les connexions historiques profondes entre le Maroc et les grandes civilisations méditerranéennes.

Les vestiges découverts "permettent de comprendre les évolutions économiques, sociales et politiques de ces régions et du Maroc en général", soulignant que l'exposition tente de démontrer le rôle de la monnaie en tant qu'affluent parmi les plus importants pour la compréhension de l'histoire de l'économie.

L'exposition présente une collection unique et minutieusement sélectionnée de pièces de monnaie et d'objets archéologiques, offrant une plongée dans les périodes clés de l'histoire de Sala. Deux séquences chronologiques structurent le parcours, à savoir, la période mauritanienne et la période mauritano-romaine. Grâce à une scénographie immersive et une narration captivante, les visiteurs pourront mieux comprendre l'évolution de Sala, de ses probables origines phéniciennes à son âge d'or sous le Royaume maure et l'Empire romain.