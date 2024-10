Ile Maurice: Patrick Belcourt rassure les habitants du no 19 et appelle à la confiance et l'unité dans Linion Reform

L'annonce de la nouvelle alliance, dans laquelle Linion Moris s'associe avec le Reform Party de Roshi Bhadain, fait couler beaucoup d'encre. Bien que Roshi Bhadain affirme avoir changé après avoir rencontré un homme sage, beaucoup peinent à croire celui qui, il y a quelques jours, déclarait vouloir se présenter seul aux prochaines élections générales. Néanmoins, cette fois, c'est la position de Patrick Belcourt, leader d'En Avant Moris et membre de cette alliance, qui fait réagir. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la collaboration entre lui et Roshi Bhadain, surtout après une précédente alliance qui a été de courte durée.

Patrick Belcourt a également fait l'objet de critiques, notamment sur sa place au deuxième rang lors de la présentation de la nouvelle alliance, samedi dernier, lors d'une conférence de presse. Patrick Belcourt a souhaité rassurer les électeurs du no 19 (Stanley-Rose-Hill et l'ensemble des sympathisants d'En Avant Moris. En réponse aux questions soulevées, il a réitéré son engagement et appelé à la confiance et à l'unité pour les prochaines échéances électorales. «Depuis l'annonce de la formation de Linion Reform, j'ai reçu de nombreux messages, appels et courriels des habitants.

Certains ont même créé la polémique autour du fait que j'étais assis au deuxième rang lors de cette conférence de presse. Il faut se recentrer car le plus gros du travail arrive et les élections générales sont imminentes», a-t-il expliqué. Dans sa déclaration, diffusée sous forme de vidéo sur sa page Facebook officielle, il s'adresse directement à ceux qui doutent de cette initiative, affirmant qu'il travaille jour et nuit pour concrétiser la création de cette troisième force politique.

%

Belcourt se veut rassurant : «Tous les leaders de cette alliance travaillent dur pour structurer cette troisième force politique», a-t-il déclaré, soulignant ainsi qu'il est pleinement engagé dans ce projet. Il a également rappelé l'importance de rester concentré sur l'objectif final, plutôt que de se laisser distraire par les polémiques autour du positionnement de certains membres de l'alliance.

◗ Réponse aux critiques : L'unité avant tout Lors de la conférence de presse, certaines voix se sont élevées pour questionner la visibilité de Patrick Belcourt à la direction de l'alliance. En réponse à ces critiques, il a précisé que les prochaines élections générales seront l'occasion pour chacun de démontrer son engagement et son travail. Pour lui, l'essentiel n'est pas de se focaliser sur la hiérarchie au sein de l'alliance, mais plutôt de collaborer de manière constructive pour offrir une réelle alternative politique aux Mauriciens. «Ce n'est pas le moment de polémiquer sur le positionnement des uns et des autres», a insisté Belcourt. Selon lui, l'heure est à l'unité et au travail afin d'élargir la base de soutien de Linion Reform et de construire une force politique capable de relever les défis du pays.

◗ Une présence active à Stanley- Rose-Hill Patrick Belcourt a également assuré les habitants du no 19 de sa présence constante sur le terrain. Il a rappelé qu'il est «très présent et très actif» dans cette région et qu'il continuera à s'engager auprès des citoyens pour répondre à leurs préoccupations. Son message est clair : il est là pour les représenter et pour mener des actions concrètes en leur faveur.

Patrick Belcourt a renouvelé son appel à la confiance. Il a exhorté les Mauriciens à soutenir Linion Reform dans cette phase cruciale de sa structuration et à se préparer pour les prochaines élections. Il se dit déterminé à travailler avec sérénité et confiance pour offrir une véritable alternative politique aux Mauriciens.