Maroc: Campagne de renouvellement de la CNIE - Plus de 3700 bénéficiaires à Taounate

Taounate — Quelque 3.726 personnes ont bénéficié de la campagne de renouvellement de la Carte Nationale d'Identité Electronique (CNIE),organisée du 23 septembre au 15 octobre par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) au profit des habitants des zones et villages reculés de la province de Taounate.

Cette opération d'envergure qui a concerné également les habitants des provinces de Taza et Al Hoceima, notamment les petits cultivateurs de cannabis bénéficiaires de la Grâce Royale à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple, a touché, au cours de cette période, différentes communes, relevant des Caidats et pachaliks de la province.

Le plus grand nombre de bénéficiaires de la campagne de renouvellement de la CNIE a été enregistré à Tafrant (555), suivi du Pachalik Tahar Souk (380), caidat Oued El Kasba (365), caidat Bni Oulid (307), Caidat Bni Zeroual (303), Caidat Oudka (273), Caidat Galaz (253). Le reste est réparti entre les pachaliks et caidats de Ghafsai, Ourdzagh, Sidi El Mokhfi, Bouhouda, Oain Mediouna Mezraoua Rghioua et Louta.

Dans une déclaration à la MAP, le Commissaire de Police Principal Hassan Fathi, Chef de la Cellule Régionale de Communication à la Sûreté Régionale de Taza a indiqué que la DGSN a mis à la disposition de la sûreté régionale de Taza des unités mobiles d'enregistrement biométriques équipées de technologies modernes et ce, pour rapprocher ses services des citoyens, en particulier les habitants des zones reculées.

Dans ce cadre, un plan d'action englobant le district de sûreté de Taounate ainsi que la sûreté régionale de Taza a été mis en place, a-t-il détaillé, ajoutant que la première opération a été lancée à Taounate le 23 septembre et s'est achevée le 15 octobre, permettant ainsi à plus de 3700 personnes, femmes et hommes, de renouveler leur CNIE.

La deuxième phase de l'opération se déroulera à Taza du 21 octobre au novembre prochain et devrait bénéficier à l'ensemble des citoyens et citoyennes vivant dans les zones lointaines ainsi que les petits agriculteurs ayant bénéficiaires de la récente Grâce Royale et qui ont exprimé leur volonté de renouveler leur CNIE, a fait savoir le responsable, ajoutant que d'autres campagnes pourraient être organisées en cas de besoin.

Pour assurer la réussite de cette campagne, la DGSN a déployé des unités mobiles d'enregistrement des données identitaires, composé de véhicules mobiles pour la délivrance et le renouvellement des CNIE, dans plusieurs villages et communes montagneuses situées dans les trois provinces.

Ces unités mobiles d'enregistrement biométrique accueillent les citoyens sur place, préparent et renouvellent leurs CNIE, en vue de les leur remettre lors de visites ultérieures, leur évitant les désagréments du déplacement depuis ces zones lointaines et leur permettant d'accéder à ces prestations de la DGSN dans les meilleures conditions.

Parmi les personnes ciblées par cette opération d'envergure, figurent plusieurs bénéficiaires de la récente Grâce Royale que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder, à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, à des personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis.

Ces bénéficiaires, privés jusqu'à présent de ce document d'identité essentiel, ont saisi cette opportunité pour demander leurs Cartes Nationale d'Identité Electronique, qui leur garantit une réinsertion normale et fluide dans la vie sociale et administrative.

Cette campagne de renouvellement de la CNIE s'inscrit dans le cadre de l'optimisation des services de sûreté associés à la carte d'identité nationale et de la politique de proximité de la DGSN. Elle vise à garantir l'accès aux services de base à tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, et à faciliter les démarches administratives grâce à la nouvelle génération de CNIE, qui est devenue la principale porte d'accès à de nombreux services numériques.