Congo-Brazzaville: Comité PCT Poto-Poto - Les présidents des cellules édifiés sur l'idéologie du parti

Le président du comité du Parti congolais du travail (PCT), section Poto-Poto, Constant Férréol Ngassakys, a organisé récemment une rencontre spéciale avec les présidents des cellules et sections de son entité politique pour les édifier sur les fondamentaux du parti.

Une trentaine de membres du PCT, de l'Organisation des femmes du Congo et de la Force montante congolaise venus des vingt et une sections du comité Poto-Poto ont pris part à cet échange politique. A l'occasion, l'orateur a fait aux participants un bref aperçu de l'historique du PCT, depuis sa création jusqu'à nos jours. Il ressort que le Parti congolais du travail a été fondé en 1969 par Marien Ngouabi, qui a été élu président du comité central lors du premier congrès constitutif tenu du 29 au 31 décembre de la même année.

Ce congrès constitutif, précisait un ancien du parti qui a animé un exposé, avait occasionné la mise en place d'un tout premier bureau politique du parti, composé de huit membres et dirigé par lui-même Marien Ngouabi, en qualité de président du comité central.

Sa création, a-t-il poursuivi, était rendue possible par le mouvement des trois glorieuses des 13, 14 et 15 août 1963. C'est de là que le PCT s'était doté de l'idéologie Marxiste-Léniniste.

En décembre 1990, à la faveur du 4e congrès extraordinaire qui a permis l'élection d'Edouard Ambroise Noumazalaye comme secrétaire général, a martelé le conférencier, ce parti change d'idéologie et adopte la social-démocratie. Il cesse d'etre un parti d'avant-garde et devient, par conséquent, un parti de masse. Chemin faisant, le PCT a vite grandi et s'est imposé jusqu'à la conférence nationale souveraine de février 1991, qui a ouvert le Congo au multipartisme, à une nouvelle ère politique.

Malgré cet intermède politique, le PCT s'est imposé de plus bel et devient jusqu'à ce jour la première formation politique du Congo. Lors du congrès tenu du 24 au 26 mai 2013 à Brazzaville, le parti décide de créer deux unions catégorielles : l'Organisation des femmes du Congo et la Force montante congolaise.

Comment convoquer et animer une réunion ?

Pour promouvoir la discipline au sein du parti, le comité PCT Poto-Poto a saisi l'occasion pour montrer aux présidents des cellules et sections le processus de convocation des réunions politiques au sein du parti et comment les diriger. Il en est ressorti que les réunions ne se convoquent pas en désordre, mais selon les règlements du parti.

Nous sommes membres du PCT, le comité a voulu vous édifier sur la définition d'un parti politique. Il est surtout question de vous parler de la création de notre formation politique, mais aussi et surtout de vous montrer la procédure de convocation et d'animation des réunions politiques au sein de notre parti. Même si ces réunions sont tenues, vous devez savoir comment rédiger les rapports ou les communiqués finaux », soulignait Constant Férréol Ngassakys aux participants.

Il leur a aussi édifié sur le processus électoral au sein du PCT. Ce processus est dirigé par le comité d'investiture et aucun membre n'a le droit de se déclarer candidat à son gré sans qu'il ne soit retenu par cette instance spéciale.