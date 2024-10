Congo-Brazzaville: Kouilou - Vers la construction des routes et des ponts

Le président du Conseil départemental du Kouilou, Alexandre Mabiala, a annoncé il y a quelques jours, à l'issue de la cinquième session ordinaire dite administrative de cette assemblée locale, l'exécution prochaine de nombreux travaux qui vont permettre d'améliorer le cadre de vie des habitants et de donner un caractère plus résidentiel à certaines localités.

Le département du Kouilou recèle de grands atouts qui sont autant de facteurs qui peuvent déclencher un développement équilibré et durable. Malheureusement, les habitants de ce département éprouvent des difficultés à transporter leurs marchandises d'un point A à un point B à cause du manque de routes et des ponts.

Forts de ce constat, les élus locaux ont décidé de redessiner leur département en lui redonnant du souffle mais également de lui rendre un aspect plus attirant, convivial et vivant. C'est ainsi que, lors de la cinquième session ordinaire de leur assemblée locale, ils ont planché sur un projet de modernisation, avec comme priorité la construction des routes et de ponts." Les habitants du Kouilou se réjouissent de ce que, dans un avenir très proche, un pont moderne va relier les deux rives de la Noumbi, avec un bac et des quais rénovés dans le district de Nzambi", a dit Alexandre Mabiala.

Et pour faciliter le transport des marchandises et la mobilité des personnes, ce projet novateur intègre également la construction de certaines routes et de leur entretien permanent.

%

Le président du Conseil départemental du Kouilou a annoncé des travaux de bitumage de la route Tandu youmbi, Tchizalamou, d'une distance de 22 km dans le district de Madingou-Kayes, mais également de l'entretien permanent de la route Tandou Youmbi, Tchizalamou, Noumbi, Nzambi Poste jusqu'à Tié-Tié par la société Afriwood.

Notons que l'actuel bac de la Noumbi, situé dans le Kouilou profond, plus précisément dans la sous-préfecture de Nzambi, ne dispose pas de rampes à l'extrémité permettant ainsi d'embarquer des véhicules. À la place, les passeurs utilisent deux planches aux risques et périls des usagers. Ce projet innovant, qui fait déjà sourire la population de cette localité, traduit l'engagement du Conseil départemental de poursuivre la transformation de ce département en grande partie enclavé, dans le but d'améliorer le quotidien de ses habitants et son attractivité.