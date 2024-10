Congo-Brazzaville: Centre national de formation en statistique - Le budget 2025 estimé à plus de deux milliards FCFA

Le comité de direction du Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP), présidé par Gabriel Batsanga, a adopté, le 10 octobre, à Brazzaville le budget 2025 arrêté à la somme de 2 130 731 568 FCFA.

Le comité de direction du CNFSDP, organe d'orientation et d'administration, a examiné et validé, entre autres, le rapport d'activités 2024 au 30 septembre 2024, le rapport du budget au 30 septembre 2024, le programme d'activité 2025, le budget 2025 et l'accord d'établissement du centre.

Outre le budget, les membres du comité de direction du CNFSDP ont aussi approuvé l'accord d'établissement, le règlement intérieur, le programme d'activités 2025, le projet d'organisation du premier concours d'entrée au CNFSDP, le plan stratégique ainsi que le règlement financier.

Par ailleurs, le comité de direction a également pris acte du plan de développement stratégique du centre qui devrait connaître dans les jours à venir quelques légères modifications. Ladite session a également permis d'établir un cadre opérationnel de l'institution, de présenter les membres du comité de direction, de clarifier les rôles et leur responsabilité. Les membres du comité de direction ont lancé un appel à la coopération internationale, notamment avec des institutions similaires à travers le continent africain afin d'approfondir le partage de connaissance et d'expériences dans les domaines de la statistique et de la planification.

Au cours de la cérémonie, les responsables du CNFSDP ont exprimé leur engagement à faire de ce centre un levier de développement pour le Congo et la sous-région d'Afrique centrale. Avec des projets déjà en préparation, le CNFSDP accueillera les premiers apprenants dès janvier 2025. « Nous sommes très heureux de voir les jeunes qui vont bientôt regarder leur centre ouvrir les portes. Pour l'année prochaine, la principale activité, c'est l'exécution du bâtiment où nous sommes, qui sera mise en place par le gouvernement en partenariat avec la Banque mondiale », a affirmé Johs Stephen Yoka Ikombo, directeur général du CNFSDP.

Le concours d'entrée audit centre, dont les dates sont prévues pour les 2 et 3 novembre de cette année, concerne les étudiants et les travailleurs. « En ce qui concerne les modalités de participation au concours d'entrée au CNFSDP, il s'agit pour les candidats et élèves qui ont le bac C,D,E,F et ceux qui ont 22 ans et plus jusqu'à la date du 31 décembre 2024 ». Rappelons que la tenue de cette première session inaugurale du comité a marqué le passage du Centre national d'application en statistique et planification, qui a été créé en 1983, au Centre national de formation en statistique, démographie et planification, créé par la loi numéro 18-2023 du 27 mai 2023.