Congo-Brazzaville: Décès à Paris de 'Beethoven' Henri Germain Yombo

L'un des grands promoteurs de la musique congolaise en particulier et africaine en général, Beethoven" Henri Germain Yombo, a rendu l'âme le 16 octobre à Paris en France des suites d'une longue maladie à l'âge de 64 ans.

Né à Makoua dans le département de la Cuvette, le 29 décembre 1960, "Beethoven" Henri Germain Yombo s'est lancé dans la production musicale dans les années 1970. Amoureux de la musique, il a débuté ses productions scéniques au bar Bouya à Poto-Poto dans le troisième arrondissement de Brazzaville, avec quelques artistes parmi lesquels Papa Wemba, Evoloko Jocker, Fernand Mabala et, un peu plus tard, Koffi Olomide, et autres.

Très ingénieux, "Beethoven" Henri Germain Yombo, promoteur de GPY, créa des concepts majeurs dans les domaines musicaux, artistiques et culturels. Il s'agit des concepts ci-après, "Les Sanzas de Mfoa- Trophée des créateurs", un concept initié pour combler le vide constaté en République du Congo en la matière ; "La Nuit du Congo à ...", dont la première édition a eu lieu en septembre 2006 à Paris et Clivio (Italie), est un concept qui obéit au triptyque : promouvoir et vulgariser l'identité culturelle du Congo dans le monde ; accompagner la diplomatie de l'État et projeter une image positive du pays à l'étranger ; et enfin Festival Couleurs du Congo "Festicoco". Créé en 2008, il se veut être à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, un moment où les rythmes et danses du terroir forts de leurs décibels se découvrent et s'interpénètrent.

La dernière grande activité qu'elle a organisée est la dix-neuvième édition des Sanzas- le Trophée des créateurs, qui a eu lieu le 14 janvier 2023. Au cours de cette édition, il avait décerné des prix aux dix acteurs culturels dans différentes catégories. Malheureusement "Beethoven" Henri Germain Yombo n'a pas pu mettre en exergue le programme du Groupe Pella Yombo qu'il avait déballé pour l'année 2023. "

Les Congolais saluent l'implication de Beethoven pour le rayonnement de la culture

A l'annonce de son décès, les Congolais pour la plupart ont salué son implication pour le rayonnement de la culture congolaise. C'est le cas de son ami et frère de tous les temps, le député Ferréol Constant Patrick Gassackys, ancien commissaire général du Fespam, qui a exprimé son dépit, son désarroi et sa tristesse, parce qu'il était pour lui un ami, un frère.

« Je ne garde que de bons souvenirs d'Henri Germain Pella Yombo, communément connu sous le sobriquet de Beethoven. Je l'ai souvent eu au téléphone, je le sentais malade, il a souffert pendant plus d'une année. Il me disait qu'il était presque à la fin de son traitement et comptait bientôt rentrer. Malheureusement, c'est cette triste nouvelle qu'on apprend.», a-t-il fait savoir. Ferréol Constant Patrick Gassackys a reconnu aussi que Beethoven a marqué les arts et les lettres . C'est pour cela qu'il a été décoré par le président de la République en 2018 au titre de "Grand Officier dans l'Ordre du dévouement congolais".