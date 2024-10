Congo-Brazzaville: Forum REPATS Congo 2024 - Apport des chefs d'entreprises des Congolais de l'étranger

Pour ce Forum du 18 octobre à Brazzaville, les chefs d'entreprises des Congolais de l'étranger accompagnent cette initiative : l'apport d'EMS Negoce

À en croire les organisateurs, le Forum REPATS Congo constitue une plateforme dédiée à l'engagement des émigrants congolais et leur descendance, qui vivent hors de leur pays natal ou du pays de leurs parents, sur une base temporaire ou permanente, tout en conservant des liens affectifs et matériels avec la République du Congo. Dans le cadre du développement économique, l'objectif principal est de créer un espace d'échanges, de collaboration et d'opportunités d'investissement pour les membres de cette diaspora et les amis de la République du Congo, d'où l'accompagnement des chefs d'entreprises des Congolais de l'étranger.

Ce concept de l'émergence de REPATS est soutenu et sponsorisé en grande partie par les hommes et les femmes d'affaires de la diaspora. C'est le cas d'EMS Négoce d'Edwige Yombi Sitou, entreprise basée à Roissy-Charles-de-Gaulle, spécialisée dans le soutien aux populations africaines en matière de recherche de matériels, équipements, et fournitures agricoles.

Cette entreprise exerce également une activité de conciergerie et offre un service complet pour les clients de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, du Gabon et de la Côte d'Ivoire, en prenant en charge les commandes et en garantissant des livraisons ponctuelles selon des conditions de vente rigoureusement définies.

Edwige Yombi Sitou, la directrice d'EMS Négoce, tout en soutenant la tenue du Forum, fera le témoignage de son parcours dans le monde de l'entrepreneuriat en tant que chef d'entreprise opérant entre l'Europe et l'Afrique. Elle a débuté après une solide expérience professionnelle en occupant des postes d'assistante commerciale et marketing dans un grand groupe comptant près de 6 000 employés.

Par la suite, elle acquiert une expérience internationale précieuse. Forte de cet acquis, elle choisit, sous l'impulsion de ses trois frères, de créer sa propre structure. Ces derniers l'encouragent à s'émanciper professionnellement et à se lancer dans l'entrepreneuriat. EMS, acronyme d'Edwige, Emmanuel, Maxime et Magloire Sitou, voit ainsi le jour, symbolisant une ambition familiale portée par des valeurs d'indépendance et de travail acharné.

Les débuts ne sont pas simples. Dans un secteur à prédominance masculin, elle doit prouver ses compétences et sa détermination. Rapidement, elle parvient à s'imposer et attire une clientèle, majoritairement masculine, qui lui fait confiance pour la fourniture de matériels et équipements techniques. Cette confiance s'est aussi étendue, depuis, à une clientèle féminine qu'elle aborde avec les mêmes efficacité et rigueur.

Particulièrement attachée à l'idée de la co-construction du Congo, elle participera au travail de recensement des Congolais de la diaspora prêts à investir dans leur pays d'origine, avec l'espoir d'aider à structurer les initiatives économiques comme l'ont fait les communautés ouest-africaines. En tant qu'actrice engagée, Edwige est prête à apporter sa contribution à l'édification d'un Congo plus fort et plus prospère.