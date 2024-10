Algérie: Les militants suédois Ladraa et Ghotbi au pays pour soutenir la cause sahraouie

Alger — Les militants suédois solidaires de la cause sahraouie, Benjamin Ladraa et Sanna Ghotbi, sont arrivés mercredi soir en Algérie, dans le cadre de la poursuite de leur campagne de sensibilisation "Un vélo pour le Sahara occidental", visant à défendre la juste cause sahraouie.

Dans une déclaration à l'APS à leur arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, les deux activistes suédois ont souligné que ce voyage à vélo, qui dure depuis deux ans et traverse 25 pays, a pour objectif de sensibiliser davantage quant à la situation au Sahara occidental occupé par le Maroc et de soutenir la lutte du peuple sahraoui pour sa liberté.

Il vise à mettre la dernière colonie en Afrique sous les projecteurs et exposer l'ampleur des violations des droits de l'homme auxquelles font face les Sahraouis dans la partie du Sahara occidental occupée par le Maroc, ont-ils indiqué.

Pour ces raisons, expliquent Ladraa et Ghotbi, "nous avons choisi de parcourir quelque 30 000 kilomètres à vélo autour du monde pendant plus de deux ans, afin de parler et communiquer directement avec les gens et mettre en avant la cause sahraouie. Nous avons donné plus de 200 interviews et animé une centaine de conférences dans des universités, des forums et des rassemblements politiques dans 25 pays".

Les deux activistes ont fait savoir que l'Algérie sera leur dernière étape dans cette tournée, au cours de laquelle ils visiteront plusieurs wilayas dans les trois mois à venir, à l'image d'Alger, Blida, Chlef, Mostaganem, Oran et Béchar, avant de se rendre aux Camps de réfugiés sahraouis.

A propos de son programme dans les camps de réfugiés, le couple suédois a indiqué qu'il organisera un "Sommet de solidarité mondiale" du 5 au 7 janvier 2025 pour discuter de la lutte pour l'indépendance du Sahara occidental.

Ladraa et Ghotbi ont précisé que plus de 100 activistes, journalistes, politiciens et chercheurs de différentes nationalités se joindront à eux, dans le but de contribuer à attirer l'attention du monde sur l'occupation du Sahara occidental. Ils ont ajouté que leur présence dans les Camps de réfugiés sahraouis sera l'occasion de rencontrer des organisations sahraouies locales et célébrer leur arrivée après un long périple.