Algérie: Arkab remet au président tunisien une invitation du président de la République pour assister aux festivités du 70e anniversaire de la Révolution

"En qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab a été reçu, jeudi au Palais présidentiel de Carthage à Tunis, par le président de la République tunisienne, pays frère, M. Kaïs Saïed, à qui il a remis une lettre d'invitation de son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, pour assister aux festivités nationales officielles commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954", a précisé le communiqué.

Le ministre a, par la même occasion, transmis "les salutations fraternelles de Monsieur le président de la République à son frère, le président de la République tunisienne, ainsi que ses félicitations renouvelées à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, lui souhaitant ainsi qu'au peuple tunisien frère bonheur et prospérité", ajoute la même source.

Le président de la République "a également exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux à son frère, le Président Kaïs Saïed, ainsi qu'au peuple tunisien, à l'occasion du 61e anniversaire de l'évacuation du dernier soldat français du sol tunisien (fête de l'évacuation le 15 octobre 1963), qui précède de deux semaines la commémoration de la glorieuse Révolution de novembre, lui réaffirmant le soutien constant et l'engagement de l'Algérie à rester aux côtés de la Tunisie, pays frère", selon le communiqué.

Dans une déclaration au terme de l'audience, le ministre a affirmé que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune "veille au maintien d'un contact permanent et à la coordination continue avec son frère le Président Kaïs Saïed, et ce dans le cadre de leurs efforts soutenus pour la promotion effective des relations algéro-tunisiennes aux plus hauts niveaux et le renforcement de leur entente vis-à-vis des mutations régionales et internationales".

Dans ce sillage, M. Arkab a souligné que sa visite en Tunisie "intervient dans le cadre d'une dynamique positive marquant les relations algéro-tunisiennes", ajoutant que la rencontre avait permis "d'examiner les voies et moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale, notamment dans le secteur de l'Energie et des Mines, et ce en application des orientations des dirigeants des deux pays frères".

"Le Président tunisien a chargé le ministre de transmettre ses vives salutations à son frère, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et exprimé la volonté de poursuivre leurs efforts communs afin de promouvoir la coopération bilatérale vers des perspectives prometteuses à même de répondre aux aspirations des deux pays et peuples frères dans les différents domaines", a conclu le communiqué.