Algérie: Conférence des sciences de l'alimentation à Constantine - La ferme intelligente et les produits alimentaires bio, principales innovations exposées

Constantine — L'exposition organisée dans le hall de l'Institut de la Nutrition, de l'Alimentation et des Technologies Agro-Alimentaires (INATAA) de Constantine, dans le cadre de la 1ère conférence internationale sur les sciences de l'alimentation, clôturée jeudi, a donné lieu à la présentation de plusieurs innovations, notamment la ferme intelligente et les produits alimentaires "bio", œuvres d'étudiants et de diplômés universitaires.

Dans une déclaration à l'APS, M. Farès Gasmi, responsable de la production d'une start-up active à Biskra dans le domaine de l'aquaculture, utilisant l'intelligence artificielle et dénommée "Smart Farm", a indiqué que cette ferme "consiste en un projet basé sur des dispositifs d'information qui permettent de contrôler les bassins aquacoles en termes d'apport d'oxygène et de salinité nécessaires, d'élimination de la pollution, d'ouverture et de fermeture des voies d'eau, en reproduisant un environnement naturel grâce à la gestion automatique de l'application électronique et son contrôle à distance (mode de croissance et de reproduction des poissons dans les bassins de cette ferme).

La conférence internationale sur les sciences de l'alimentation, ouverte mercredi, a vu la participation de professeurs et de chercheurs de plus de 45 universités de l'intérieur et de l'extérieur du pays qui ont présenté plusieurs interventions sur les derniers développements dans ce domaine, et ont formulé des recommandations axées sur la manière d'unir les efforts pour faire des produits alimentaires une ressource économique importante.