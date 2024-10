Algérie: Aïn Temouchent - Hidaoui souligne le rôle de la jeunesse dans la préservation de la mémoire nationale et sa transmission aux générations futures

Ain Temouchent — Le président du Haut conseil de la jeunesse Mustapha Hidaoui a souligné, jeudi à Aïn Temouchent, le rôle de la jeunesse et sa responsabilité dans la préservation de la mémoire nationale et de sa transmission aux générations futures.

Supervisant l'ouverture d'un Forum national intitulé "La jeunesse, protectrice de l'histoire et bâtisseuse de l'avenir", à l'occasion de la Journée nationale de l'émigration, M. Hidaoui a indiqué que "la jeunesse algérienne, descendante des Moudjahidine et des Martyrs, refuse d'oublier, et nous, en ces occasions historiques, nous en faisons une base pour se souvenir des sacrifices et récupérer cette mémoire nationale qui nous rend fiers de nos ancêtres et de notre Histoire ancienne, et nous fait mettre en place également des mécanismes, en tant que jeunes algériens, pour préserver cette mémoire nationale".

Il a, en outre, indiqué que "la volonté existe chez les jeunes d'aujourd'hui, qui maîtrisent le monde des technologies et les outils numériques, pour la construction d'une volonté nationale commune chez les jeunes, dont le sens profond est que les jeunes algériens sont responsables de la mémoire nationale pour la transmettre aux générations futures, afin d'incruster chez eux la détermination et la force de nos Moudjahidine, ce qui nous permettra de construire une Algérie victorieuse".

"Le Haut conseil de la jeunesse adopte une approche qui tente de trouver un équilibre entre le plaidoyer et la défense des différentes questions liées à la jeunesse, ainsi que le travail pour participer à enraciner le nationalisme et la préservation de la mémoire nationale dans les esprits de nos jeunes", a-t-il ajouté.

M. Hidaoui a souligné à ce propos que "l'Etat algérien, à sa tête le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, à travers la mise en place des jalons essentiels du Haut conseil de la jeunesse, visait, en plus de transmettre les préoccupations et aspirations des jeunes, à ancrer le nationalisme et le renforcement des valeurs de la mémoire nationale chez eux".

Cette rencontre nationale, organisée par le Haut conseil de la jeunesse, a enregistré l'organisation de plusieurs ateliers historiques, encadrés par des universitaires, portant sur les mécanismes de la préservation de la mémoire nationale et sa promotion auprès des nouvelles générations, en présence des membres de cette instance des différentes wilayas du pays.