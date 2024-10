Algérie: Mouloudji et Zitouni inaugurent les expositions artistiques et créatives de la manifestation 'CANEX WKND 2024'

Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a procédé, jeudi au pavillon central du Palais des Expositions des Pins maritimes (Alger), en compagnie du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, à l'inauguration des expositions artistiques et créatives de la manifestation des Journées créatives africaines "CANEX WKND 2024", abritée à Alger du 16 au 19 octobre.

Mme Mouloudji, accompagnée de M. Zitouni et d'une importante délégation composée des ministres de la Culture d'Afrique et des Caraïbes participant à cet événement, ainsi que des représentants d'institutions régionales, a sillonné les stands de cette manifestation visant à mettre en valeur les industries culturelles et créatives africaines, à encourager les talents dans les différents domaines de la créativité à travers le continent et au sein de la diaspora, ainsi qu'à promouvoir le dialogue entre les participants et à créer davantage d'opportunités commerciales entre les différentes institutions et les pays.

La ministre a entamé sa visite par le pavillon du ministère de la Culture et des Arts, où elle a reçu des explications détaillées concernant le contenu de l'exposition qui met en avant les productions et créativités des établissements culturels et artistiques ainsi que des structures relevant du secteur, à l'instar du Musée de cinéma d'Alger, de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) et du Centre national du cinéma, lesquelles mettent en lumière la dynamique de la production culturelle et artistique en Algérie à travers les différents médias comme le cinéma, les arts plastiques, les spectacles artistiques et le théâtre.

Les deux ministres, accompagnés de la délégation, ont assisté au niveau du pavillon "Théâtre CANEX WKND 2024" à un programme d'activités proposant des spectacles artistiques animés par des Algériens et des artistes des pays participants, outre des conférences et des panels dédiés aux professionnels dans les différentes disciplines portant sur les objectif escomptés de l'organisation de telles manifestations continentales ayant une dimension stratégique dans le domaine des industries créatives et du marketing artistique.

Dans ce cadre, des manifestations diverses ont été organisées, au niveau des espaces dédiés à cet effet, telles que des expositions, des tables rondes, des conférences, des ateliers de formation dans le domaine de la musique et du cinéma, des œuvres artistiques, des expositions d'art, des activités de mode, des spectacles artistiques et des activités sportives.

Le pavillon "Talents africains" pour la fabrication des costumes et d'accessoires a suscité la curiosité du public pour découvrir les créations des modélistes innovants africains et de la diaspora, avec une exposition de tenues mélangeant touches traditionnelles et contemporaines, créées par des modélistes d'Algérie et d'autres pays comme le Bénin, le Nigeria, la Tunisie et l'Egypte. Ces créations originales représentent les dernières tendances de ces artistes dans le domaine de la mode.

L'espace "Usine de la musique" a vu une forte affluence du public, où des auteurs-compositeurs et musiciens se sont rencontrés dans des studios d'enregistrement en direct, avec des concerts et des spectacles musicaux prévus tout au long de l'évènement, mettant en vedette des groupes et des artistes renommés d'Algérie et d'Afrique.

Le même engouement a été observé dans l'espace "Usine du livre (Book Factory)", qui en plus de la remise du prix du réseau africain de la créativité pour l'édition en Afrique, accueille d'autres espaces, tels que l'exposition des arts visuels, réunissant les œuvres de grands artistes ainsi que de jeunes talents émergents, et un espace dédié aux arts culinaires algériens et africains, avec la participation des plus célèbres chefs cuisiniers de la région.

Le pavillon central de la SAFEX a également abrité des expositions sur les missions de certaines institutions continentales à l'instar de la Banque africaine d'import-export "Afreximbank", et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ainsi que des espaces mettant en lumière les différentes créations artisanales algériennes et africaines, telles que la poterie, le cuir, le cuivre, le bois, et les costumes traditionnels, en sus des produits des startups dans le domaine des industries culturelles et autres.

Avant l'inauguration de ces expositions, Mme Mouloudji, accompagnée de M. Zitouni et de la délégation ministérielle officielle d'Afrique et de la région des Caraïbes, avaient observé une minute de silence, à la mémoire des victimes du 17 octobre 1961 marquant "la Journée nationale de l'émigration".

Les Journées créatives africaines "CANEX WKND 2024", précèdent l'organisation par l'Algérie de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) prévue en septembre 2025, et visent à renforcer l'impact culturel africain sur la scène mondiale, tout en abordant les principaux défis auquel le secteur de l'innovation est confronté, en favorisant l'innovation et en créant de nouvelles opportunités pour les secteurs d'innovations en pleine expansion sur le continent".