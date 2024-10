Soudan: Jaber salue la performance de l'équipe nationale et ses récentes victoires

Membre du Conseil Transitoire de Souveraineté-CTS, commandant en chef adjoint, Lit-Gén, conseiller du génie maritime, Ibrahim Jaber a salué la performance de l'équipe nationale de Football et ses récentes victoires lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, et les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

C'était lors de sa rencontre jeudi dans son bureau avec le président de la Fédération Nationale de Football-FNF, M. Moatasem Jaafar.

M. Jaafar a expliqué que la réunion avait pour but d'éclairer SE. Jaber sur les performances de FNF et les dispositions et activités prises pour les équipes nationales en général, ajoutant que la victoire de l'équipe nationale n'est qu'un symbole des victoires de l'armée sur les champs de bataille, indiquant que les joueurs portent la bannière de la nation dans un autre forum. Ils sont déterminés à hisser haut le drapeau du Soudan flottant parmi les pays du continent africain et du monde.

Jaafar a exprimé sa gratitude pour le soutien et l'assistance apportés par le Président et les membres du Conseil souverain au parcours de l'équipe nationale, ce qui reflète positivement les résultats honorables qu'elle a obtenus, soulignant la longue histoire du football soudanais.

En outre, le président de la Fédération soudanaise de football a remercié le gouvernement et le peuple saoudiens, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération de football pour leurs efforts visant à créer une atmosphère idéale pour l'équipe nationale soudanaise.