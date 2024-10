Algérie: Faid réaffirme l'engagement du pays au renforcement de la coopération arabo-africaine

Alger — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a réaffirmé, jeudi à Alger, l'engagement de l'Algérie à renforcer la coopération et l'intégration arabo-africaines en vue d'atteindre les objectifs de développement économique communs, en focalisant les efforts sur les grands projets de développement y compris leur financement, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Le ministre s'exprimait à l'occasion de la tenue de la cinquième réunion de 2024 du Conseil d'administration de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), coïncidant avec le 50e anniversaire de sa création, en présence du président du Conseil d'administration de la banque, Fahad bin Abdullah Al-Dossari, du PDG de la banque, Sidi Ould Tah, du secrétaire général de l'Union arabe pour le développement des exportations industrielles (AUIED), Abdel Moneim Mohamed Mahmoud, ainsi que du directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache.

A cette occasion, M. Faid a souligné que l'Algérie était déterminée à renforcer la coopération et l'intégration arabo-africaines à travers des projets concrets visant à améliorer les infrastructures, à renforcer les capacités de production et à promouvoir le développement socio-économique global du continent africain.

%

A cet effet, "l'Algérie tient à investir dans des projets de développement, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports et des télécommunications, afin d'assurer la stabilité et la sécurité et de promouvoir le développement durable escompté", a ajouté le ministre.

Le ministre a cité, dans ce sens, une série de projets que l'Algérie s'attèle à réaliser comme le projet de la route transsaharienne, le projet de la dorsale transsaharienne en fibre optique, le projet de la route reliant Tindouf- Zouérate (Mauritanie), le projet du gazoduc transsaharien devant relier le Nigeria, l'Algérie, le Niger avant d'atteindre l'Europe, et le réseau ferroviaire vers les villes sud appelé à s'étendre vers les pays africains voisins, outre la création de zones libres entre l'Algérie et les pays frères.

M. Faid a rappelé, dans ce contexte, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de consacrer 1 milliard USD au financement des projets de développement en Afrique, ce qui reflète "la ferme conviction de l'Algérie de l'importance de la coopération africaine, de réaliser un progrès tangible en matière de lutte contre la pauvreté et la marginalisation, de renforcer la stabilité et de créer des opportunités économiques durables dans le continent".

L'Algérie s'engage, en outre, à soutenir la coopération Sud-Sud qui constitue "le principal axe de sa vision de développement", en témoigne la création de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, selon le ministre.

Evoquant la 5e réunion du Conseil d'administration de la BADEA, M. Faid affirmé que le choix de l'Algérie pour abriter cette rencontre "s'accorde parfaitement avec l'importance que voue l'Etat et à sa tête le président de la République, pour le développement économique en Afrique".

Aussi, le ministre a réaffirmé "l'attachement de l'Algérie aux principes et aux objectifs nobles pour lesquels a été crée la banque", soulignant "la poursuite de l'action commune en vue de promouvoir la coopération, le partenariat et les liens socio-économiques entre les pays arabes et africains, dans l'objectif de réaliser la prospérité et le développement durable".

De son côté, le président du Conseil d'administration de la BADEA, Fahad bin Abdullah Al-Dossari, a mis l'accent sur l'importance capitale de cette réunion qui constitue "un tournant décisif" pour soutenir le développement durable du continent, saluant la coopération et la vision commune entre la banque et l'Algérie.

Il s'est également réjoui des efforts de la BADEA visant le renforcement de la croissance économique sur le continent à travers les investissements et les partenariats stratégiques, outre l'amélioration de la qualité de vie de millions de personnes grâce au financement des projets boostant l'activité économique, améliorant les infrastructures et confortant les secteurs vitaux dont l'agriculture, l'éducation et la santé.

M. Al-Dossari a rappelé que la banque avait émis pour la première fois cette année des obligations d'une valeur de 500 millions d'euros.

En marge de cette réunion, un mémorandum d'entente a été signée entre l'AUIED et la BADEA, visant à financer la deuxième Conférence et exposition internationale arabe sur les petites et moyennes entreprises (SMEX ALGERIA), qui se tiendra à Alger du 11 au 13 novembre 2024.