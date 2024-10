Algérie: Journée nationale de l'émigration - Nombreuses manifestations commémoratives dans les wilayas de l'est du pays

Constantine — Les citoyens et les autorités locales des wilayas de l'est du pays ont commémoré, jeudi, dans le recueillement, la Journée nationale de l'émigration, en ce 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, événement marquant de l'histoire de la glorieuse Révolution.

A Constantine, après avoir observé une minute de silence à la mémoire des martyrs, les autorités de la wilaya ont honoré, à cette occasion, la veuve du Chahid Omar Alouani, Mme Hadda Alouani, en son domicile situé cité El-Hadayak, dans la commune de Ben Badis, avant de rendre également visite, dans la même commune, au moudjahid Abdelhafid Mebarki qui a aussi été honoré.

Toujours dans la commune de Ben Badis, l'occasion a été mise à profit pour lancer officiellement la campagne Labours-semailles de la saison agricole 2024-2025, à partir d'une exploitation pilote.

A Sétif, la commémoration de la journée nationale de l'émigration a été marquée par l'organisation de diverses activités, et par l'inauguration et/ou la pose de la première pierre de nouvelles structures relevant des secteurs de l'éducation, de l'habitat, de la jeunesse et des sports, ainsi que des travaux publics et ce, dans les communes de Djemila et de Beni Fouda (est de Sétif).

A Khenchela, au Musée régional du Moudjahid, qui a abrité une communication historique sur les massacres du 17 octobre 1961, des Moudjahidine de la Fédération du FLN de France (7èma Wilaya) ont été honorés, avant que ne soit inaugurée une exposition de photographies et de documents historiques mettant en exergue la répression par la police française des manifestations d'émigrés algériens dans les rues de Paris.

Dans la wilaya de Guelma, 110 foyers de la cité Serfani-Salah, dans la commune de Medjez Amar, ont été raccordés au réseau du gaz naturel à l'occasion de cette commémoration. Un forage a également été mis en service pour fournir de l'eau potable aux habitants de cette même commune dont le stade, désormais doté d'une pelouse en gazon synthétique, a été inauguré.

Dans la commune de Bir Bouhouch, dans la wilaya de Souk Ahras, le secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine, Larbi Oudaïnia, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné l'importance de cette date historique qu'il a considérée comme "une étape importante de la lutte du peuple algérien pour la liberté".

A Tébessa, la commémoration de la journée nationale de l'émigration a été marquée par la mise en service d'un projet de renforcement de l'alimentation en eau potable (AEP) des communes d'El Kouif et de Tébessa à partir d'un puits profond.

De son côté, la ville de Batna a vu l'organisation d'une exposition et d'un séminaire historique au musée du Moudjahid, animé par des professeurs du département d'histoire de l'université de Batna-1 qui ont mis en lumière les massacres perpétrés par la police française, le 17 octobre 1961, et leur portée. De nombreuses activités commémoratives ont été organisées, à l'occasion de cette journée, dans le reste des wilayas de l'est du pays.