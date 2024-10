Algérie: Réunion du Gouvernement - La protection des personnes âgées et les activités de recherche passées en revue

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, jeudi, une réunion du Gouvernement consacrée à la finalisation de l'examen de l'avant-projet de loi relatif à la protection des personnes âgées et un projet de décret exécutif fixant les modalités d'exercice par les titulaires de doctorat, non-salariés, des activités de recherche dans le cadre de relations contractuelles, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce jeudi 17 octobre 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à la finalisation de l'examen de l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la protection des personnes âgées, portant des dispositions visant à renforcer la protection sociale de cette catégorie, à favoriser son intégration et à diversifier les mécanismes de sa prise en charge, conformément à la démarche constitutionnelle et aux cadres de référence internationaux pertinents, notamment les objectifs de développement durable à l'horizon 2030.

D'autre part, et en application des directives de monsieur le Président de la République relatives au renforcement du rôle économique de l'université et la consécration de son ouverture sur l'environnement économique, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les modalités d'exercice par les titulaires de doctorat, non-salariés, des activités de recherche dans le cadre de relations contractuelles, afin de promouvoir la qualité de la recherche, notamment dans les domaines prioritaires, tels que la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité hydrique et la cybersécurité.

Enfin, le Gouvernement a entendu des communications sur l'état d'avancement du projet de réalisation de la pénétrante autoroutière reliant le port de Djen-Djen à l'autoroute Est Ouest, ainsi que le projet de construction du barrage de Djedra dans la wilaya de Souk Ahras, et qui devrait être achevé à la fin de l'année en cours, ainsi que des installations et des structures sportives".